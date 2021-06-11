В Улан-Удэ обманутые дольщики получили компенсации, которым не рады

Они жалуются, что эти деньги равноценное жилье уже не купить





В Бурятии из Федерального фонда защиты прав дольщиков начались выплаты компенсаций пострадавшим от действий компании-застройщика «Шэнэсэн» по многострадальному дому по улице Столичной, 1А. Однако выплаты дольщиков не устроили. После проведенной оценки стоимость компенсации оказалась примерно на 25% ниже среднерыночных цен в Улан-Удэ на жилье аналогичного класса.

Как мы уже сообщали, девятиэтажный дом на улице Столичной, 1А, начал строиться в 2016 году по программе МЖК (молодежный жилищный кооператив), где молодым семьям субсидировалась часть стоимости жилья. Однако жилищный кризис внес свои коррективы, и новостройка «замерзла» на нулевых уровнях. Последний застройщик - ООО «Шэнэсэн» - в прошлом году признан банкротом. Поскольку дом находился в низкой степени готовности, в Федеральном фонде защиты прав дольщиков решили его не достраивать, а выплатить компенсации обманутым дольщикам.Выплаты пошли через отделение банка ДОМ.РФ, а их размер определен независимым оценщиком. Взявшим за основу стоимость квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке, умноженную на площадь квартиры. Однако рыночные изменения оказались быстрее, чем работа оценки, и при средней стоимости одного квадратного метра жилья в Улан-Удэ от 60 тыс. рублей и более вариант компенсации оказался более чем скромным.- Не ожидали, что так мало дадут, ведь предполагалось, что компенсируют по рыночным ценам, а на эти деньги мы ничего уже не купим, - сетует дольщица Светлана.Другие дольщики говорят, что при таких компенсациях вариант достройки объекта был бы предпочтительным - так люди получили бы реальное жилье. Но федеральные власти решили по-другому. В итоге за счет государства дольщики смогут полностью получить назад средства, вложенные ими в строительство жилья. С учетом банкротства застройщиков пострадавшие люди самостоятельно вряд ли вообще смогли бы что-то компенсировать. И, скорее всего, годами судились бы с застройщиками без каких-либо перспектив. Вместе с тем, с учетом роста цен, на эти средства уже не купить столько «квадратов», на сколько дольщики первоначально рассчитывали.Мария Башитова, заместитель генерального директора Фонда поддержки граждан-участников долевого строительства в РБ, сообщила немногое.- Прошло заседание наблюдательного совета о выплате компенсаций дольщикам дома по улице Столичной, однако размер конкретных сумм мы не можем обсуждать, поскольку это прерогатива федерального фонда, - рассказала она. - Именно там происходит и оценка, и выплаты через уполномоченный банк, кроме того, эта информация конфиденциальная, поскольку затрагиваются личные данные.Однако по факту никакой конфиденциальности в истории с обманутыми дольщиками, разумеется, мы не обнаружили. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в файлах процедуры нашли пофамильные списки тех, кто начал получать деньги в проблемном доме. Речь идет о гражданах, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений должника – ООО «Шэнэсэн», которые доказали конкурсному управляющему, что они оплатили квартиры. У некоторых потребовали доплату - согласно договору о долевом участии, речь шла в среднем о нескольких десятках тысяч рублей.Соответственно, «реестровые» дольщики в основном собрали документы и подали их на получение возмещения. Но вот что интересно. С осени же 2020 года, когда началась активная фаза банкротства ООО «Шэнэсэн», первыми стали подавать заявления о включении в реестр пострадавших реально обманутые дольщики. Однако позже ситуация изменилась.- Сначала нас было всего 18 человек из МЖК, кто вместе ходил и боролся за то, чтобы попасть в реестр пострадавших. И все эти годы мы ходили по коридорам власти с целью добиться справедливости, - говорит Светлана. - Когда два года назад наш дом взял очередной застройщик Виктор Ванчиков (директор ООО «Шэнэсэн». - Прим. ред.), он нам говорил, что, кроме нас и еще нескольких дольщиков, там никого и не было. Поскольку дом запроектирован на 119 квартир, то значительные площади новостройки не были реализованы.Но по факту, когда арбитражный управляющий банкротящегося ООО «Шэнэсэн» Нина Лысенко включила в реестр пострадавших 18 человек из МЖК, следом пошли другие дольщики, о которых ранее молодые семьи и не слышали. Не исключено, что таким образом поставщики строительных материалов через сделки с частными лицами реализовали свое право на получение хоть какого-то возмещения от государства. Добавим, что и поставщики, и инвесторы понесли на этом доме колоссальные потери.Для некоторых инвесторов это могло стать вопросом жизни и смерти. Так, в конце 2020 года арбитражный управляющий Нина Лысенко рассматривала требование о включении в реестр требований кредиторов должника заявление гражданина Владимира Храмушина. Последний представил документы (договоры о долевом участии и оплате) на пять квартир, четыре нежилых помещения общей площадью около 700 квадратных метров и 23 машино-места в подземном паркинге.По сведениям «Номер один», г-н Храмушин активно инвестировал в данный проект, а курировал строительство председатель Бурятского отделения общественной организации «Союз МЖК России» Евгений Саттаров. Дело в том, что, по данным правоохранительных органов, с 2012 года после конкурса, организованного Минобразом Бурятии, организация, возглавляемая Саттаровым, получила право отбирать застройщиков на строительство жилья для молодых специалистов, входящих в молодежные жилищные комплексы. Естественно, на льготных условиях.Сам по себе данный фактор был весьма коррупциогенным. Не случайно в начале 2021 года Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор Саттарову по факту получения им от одного из застройщиков Бурятии через подставных лиц квартиры в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей. Видимо, когда г-н Саттаров был еще при власти, то он обладал уникальными возможностями по выбору застройщиков, которым предлагался гарантированный сбыт в лице молодых специалистов с господдержкой строящегося жилья.Храмушин, видимо, хорошо знакомый с Саттаровым, прилично вложился в дом на Столичной. Такое большое количество машино-мест, нежилых и жилых помещений, судя по всему, понадобилось для перепродажи. Однако, как известно, дольщики, согласно нормативам федерального фонда, смогут получить компенсацию лишь за 120 квадратных метров недостроенного жилья. Все остальное придется «простить». Но даже этих компенсаций инвестор не дождался, по сведениям «Номер один», в феврале 2021 года Владимир Храмушин скончался.Как известно, к Бурятии приковано значительное внимание федерального центра и лично полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Это объясняется тем, что в республике многие застройщики активно участвовали в рискованных проектах по строительству жилья. И, не рассчитав свои силы, во время очередного обвала цен на недвижимость в 2015 году эти стройки были заморожены.В итоге в региональный реестр пострадавших дольщиков включено девять многоквартирных домов. А два года назад, когда проблему дольщиков подняли на федеральный уровень, тогдашний замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев сообщил, что наибольшее число обманутых дольщиков на Дальнем Востоке (1,5 тыс. человек) приходится именно на Бурятию (более 500 человек).После этого региональные власти усилили работу с проблемными жилыми объектами. Однако, судя по всему, далеко не все обманутые дольщики смогут получить желаемое.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»