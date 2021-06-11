В Бурятии юный сельчанин перевернулся на мопеде, катая девушку

Оба госпитализированы, а юноша еще и наказан - его отец сжег мопед





В Бурятии 15-летний водитель мопеда «Хонда Дио», не имеющий прав, следуя по улице Партизанская села Шигаево Кабанского района, не справился с управлением и опрокинулся.



В результате ДТП водитель его пассажир - 14-летняя девочка - получили травмы различной степени тяжести. Оба подростка госпитализированы в Кабанскую ЦРБ.



После ДТП в порыве гнева отец юного сельского байкера поджег мопед, который полностью сгорел. Катать девушек подростку, видимо, больше не придется. По крайней мере до тех пор, когда он не сможет купить нового железного коня на свои деньги.



В провинции, знаете ли, практикуют свои методы воспитания «золотой молодежи» без привлечения психологов, адвокатов и модных телепрограмм.



Фото:ГИБДД



