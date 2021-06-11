В Бурятии будут судить двух рецидивистов, которым грозит пожизненное

Им инкриминируется разбойное нападение на работника КФХ, его убийство и угон автомашины



В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин по целому ряду тяжких статей УК РФ, сообщили в прокуратуре республики.



В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в «убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, сопряженное с разбоем», в «разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенном группой лиц по предварительному сговору», в «угоне, совершенном с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору».



По версии следствия, в июле 2020 года в ночью двое наемных работников крестьянско-фермерского хозяйства в Мухоршибирском районе, распивая спиртное, решили похитить скот и обменять его на алкоголь. Злоумышленники напали на своего спящего коллегу, которому руководитель поручил охрану фермы. Один из них нанес потерпевшему несколько ударов кувалдой, от которых мужчина скончался.



После соучастники похитили инструменты, топливо, сотовые телефоны и двух баранов. На автомобиле фермера они направились в Улан-Удэ, однако из-за поломки автомашины остановились в соседнем районе, где вскоре были задержаны сотрудниками полиции.



Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.



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