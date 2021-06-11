В Бурятии темпы прироста COVID-19 растут – 140 случаев за сутки

Однако число выздоровевших стало заметно выше числа заболевших – 179 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 39 754. Это на 140 случаев больше, чем было в четверг, 54% (21 183) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 937 человек, за минувшие сутки умерли четыре человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 140 новых случаев коронавируса: 99 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6 631 человек.



В стационарах получают лечение 1 627 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1323. В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 65 лет –61), на ИВЛ – 59 пациентов (из них старше 65 –39), в том числе на неинвазивной ИВЛ–52.



Амбулаторное лечение проходят 4 920 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 38 113 (+179) человек



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 1 833 койки: занято – 1627, свободно – 206 койки. Занятость коечного фонда составляет 88,7%



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4 704 человек, с нарастающим итогом – 1 032 636 человек.



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