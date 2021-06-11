Жители Улан-Удэ сами чинят разбитую дорогу

На борьбу с ямами в Сосновом бору вышла семейная пара

В паблике «Аноним 03» появилось видео ремонта дороги в Сосновом бору. Необычно в нем то, что ремонтом занимаются не дорожники, а сами горожане: мужчина и женщина, вероятно, семейная пара. На кадрах видно, как мужчина с помощью лопаты засыпает ямы песком, а женщина утрамбовывает его.Многие горожане восхитились поступком неравнодушных жителей:«Дороги в Сосновом бору» как после танковых учений, полная разруха и бесхозяйственность, дома и строения ветшают, однако со времен СССР без ремонта. В общем, картина печальная».«Плюс сто в карму».«А люди даже мусор убрать у дома своего не могут, только ждут, пока за них это начнут делать, фоткают все подряд и утопают в грязи вокруг себя же!».«Молодцы», - пишут в комментариях.фото: скриншот из видео