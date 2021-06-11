В Улан-Удэ приостановлена работа кафе «Бууза time» на улице Пушкина

В нем некачественной пищей отравились два посетителя, установлены грубые нарушения санитарных норм



В Улан-Удэ решением суда приостановлена деятельность кафе «Бууза time» (ул. Пушкина,23) на срок до 90 суток, сообщили в управлении Роспотребнадзора Бурятии.



Проверка предприятия общественного питания проведена на основании поступившей информации, содержащей достоверные сведения о причинении вреда здоровью двум посетителям после употребления некачественной пищи в в этом кафе.



При проверке установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований: приготовление пищи проводилось с нарушением правил разделения поточности продовольственного сырья и готовой пищевой продукции; отсутствовали технологические инструкции, технико-технологические карты на изготавливаемые кулинарные блюда; не предусмотрены отдельные моечные ванны для обработки мяса, яиц; отсутствовали раковины для мытья рук; не соблюдалась маркировка кухонного инвентаря и производственных столов; выявлены грубые нарушения правил личной гигиены персонала.



Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое находится на контроле, отметили в санитарном ведомстве.



Фото: egov-buryatia.ru

