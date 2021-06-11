В Бурятии дети проникли на охраняемый объект

Сотрудникам Росгвардии оставалось развести руками и искать родителей



В Бурятии днем на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о срабатывании сигнализации с охраняемого объекта – гаражного бокса одной из организаций села Кырен Тункинского района.



Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место через несколько минут. В ходе осмотра росгвардейцы услышали посторонний шум из помещения и, к своему удивлению, обнаружили внутри бокса трех мальчишек. На вид детям было около 10 лет, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Ребята рассказали, что играли на территории предприятия и, заигравшись, залезли в гаражный бокс через окно, в котором был сломан прут от решетки.



С родителями и детьми сотрудники правоохранительных органов провели беседу о профилактике правонарушений, особенно в период летних каникул, когда дети предоставлены сами себе.



Фото: Росгвардия

