В Бурятии задержаны браконьеры с крупной партией омуля

Ущерб от незаконной добычи байкальского эндемика превысил 1 млн рублей



В Бурятии транспортные полицейские задержали браконьеров, выловивших более 300 хвостов байкальского омуля, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.



В ходе рейда в рамках операции «Нерест» в местности около села Исток Кабанского района установлен легковой автомобиль, в прицепе которого находился омуль, выловленный в Байкале сетями, и резиновая лодка с мотором.



Задержаны трое местных жителей, ранее судимых за незаконную добычу биоресурсов. Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьеров, превышает 1 миллион рублей.



В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба»). Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: ВС ЛУ МВД РФ на транспорте

