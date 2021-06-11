В Бурятии водолазы МЧС подключаются к поискам 12-летней пропавшей девочки

Помощь специалистов запросило Главное управление МЧС России по Бурятии
Пять водолазов Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда выехали сегодня в район села Кика Прибайкальского Бурятия, сообщили в пресс-службе БПСО.
Накануне из Главного управления МЧС России по Бурятии поступило заявление на поиск 12-летней школьницы. Девочка ушла из дома в поселке Кика 9 июня и до настоящего времени об её местоположении ничего не известно. Работы продолжаются.
Как сообщал «Номер один», в настоящее время на месте работают более 150 человек. К концу дня планируется собрать более 200 человек. Вчера силами добровольцев, правоохранителей и местных жителей был прочесан лесной массив вблизи поселка, береговая линия реки Кики, осуществлено патрулирование русла реки, неоднократно осмотрены дома всех местных жителей, в том числе заброшенные, и надворные постройки. Отработаны все зоны поиска, связанные с поступавшими свидетельствами. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом.
Фото: bpso.ru
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