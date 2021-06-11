Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем России

Дорогие земляки!





От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!

Наша страна прошла сложный путь политических и экономических преобразований с момента принятия 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете. Эта дата стала символом обновленной России, определившей свое будущее и возродившейся как сильное, стабильно развивающееся государство. Сегодня Российская Федерация занимает достойное место среди мировых держав.Величие России складывается из успехов и результатов работы регионов страны. В этом есть и вклад жителей нашей республики, которые своим созидательным трудом развивают экономику и социальную сферу, укрепляют мощь и целостность государства. Мы вместе трудимся на благо Родины, решая важнейшие социально-экономические задачи: строим новые социальные объекты и производства, создаем современную инфраструктуру и комфортную среду, внедряем инновационные идеи и технологии.Мы хотим жить в сильной и процветающей стране, обеспечить детям достойное будущее. И это стремление нас сплачивает и объединяет. Верим, что вместе мы сможем добиться поставленных целей, реализовать намеченные планы!С праздником, дорогие земляки! Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов