11.06.2021
«Аэрофьюэлз Улан-Удэ» включена в реестр субъектов естественных монополий

«Аэрофьюэлз Улан-Удэ» включена в реестр субъектов естественных монополий

Кассационный суд оставил в силе решение Бурятского УФАС России по топливозаправочной компании

Компания «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» включена в реестр субъектов естественных монополий. В настоящее время компания не только исполнила предписание Бурятское УФАС, но и перечислила в федеральный бюджет штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере 750,5 тысячи рублей.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отклонил кассационную жалобу компании «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» по делу о признании недействительными решения и предписания Бурятского УФАС России, сообщили в его пресс-службе.

В  ноябре 2019 года УФАС признало компанию, являющуюся единственным поставщиком услуг  по хранению авиатоплива и заправке воздушных судов в аэропорту «Байкал», нарушившей антимонопольное законодательство. Основанием для возбуждения дела стали данные мониторинга цен на авиатопливо.

Являясь субъектом естественной монополии, топливозаправочная компания  не состояла в соответствующем реестре и не направляла документов для утверждения тарифов. В нарушение законодательства цены на свои услуги компания  устанавливала самостоятельно.

Бурятское УФАС России выдало тогда «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» предписание, обязывающее компанию обратиться в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр и введения тарифного регулирования. Суды трех инстанций подтвердили законность требований антимонопольного органа, отметили в нем.

Фото: aerofuels.ru
монополии УФАС суды
^