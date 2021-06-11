Кассационный суд оставил в силе решение Бурятского УФАС России по топливозаправочной компании



Компания «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» включена в реестр субъектов естественных монополий. В настоящее время компания не только исполнила предписание Бурятское УФАС, но и перечислила в федеральный бюджет штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере 750,5 тысячи рублей.



Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отклонил кассационную жалобу компании «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» по делу о признании недействительными решения и предписания Бурятского УФАС России, сообщили в его пресс-службе.



В ноябре 2019 года УФАС признало компанию, являющуюся единственным поставщиком услуг по хранению авиатоплива и заправке воздушных судов в аэропорту «Байкал», нарушившей антимонопольное законодательство. Основанием для возбуждения дела стали данные мониторинга цен на авиатопливо.



Являясь субъектом естественной монополии, топливозаправочная компания не состояла в соответствующем реестре и не направляла документов для утверждения тарифов. В нарушение законодательства цены на свои услуги компания устанавливала самостоятельно.



Бурятское УФАС России выдало тогда «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» предписание, обязывающее компанию обратиться в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр и введения тарифного регулирования. Суды трех инстанций подтвердили законность требований антимонопольного органа, отметили в нем.



Фото: aerofuels.ru

