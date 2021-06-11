Мэр Улан-Удэ: ситуация с уровнем рек остается тревожной

Для предупреждения подтопления города создана рабочая группа





В Улан-Удэ в ежедневном режиме продолжается мониторинг уровня рек. По словам мэра города Игоря Шутенкова, ситуация остается тревожной.

«Сегодня на 8 утра Селенга была на отметке 148 см, уровень Уды - 163 см. Напомню, критическими считаются уровни в 330 и 400 сантиметров, соответственно. Колебания уровня воды вызваны затяжной весной и проливными дождями на основных притоках реки Селенга - Чикой и Хилок», - рассказал градоначальник.Как сообщил мэр, для предупреждения подтопления Улан-Удэ создана рабочая группа. В неё вошли специалисты администрации Советского района, управления по ЧС, комитета по транспорту, комитета городского хозяйства, управления социальной защиты населения, а также главный врач поликлиники №1.«Провели первое совещание рабочей группы. Определены задачи каждого подразделения. Сегодня начнётся работа с жителями СНТ. Более 10 товариществ попадает в зону возможного подтопления левобережной части города. Внимательно, со всей ответственностью следим за обстановкой на реках», - заявил Игорь Шутенков.Фото: «Номер один»