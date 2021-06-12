В поселке Клюевка Бурятии дети учатся в библиотеке

Важный для сельчан объект возводится далеко не в те сроки, какие были заявлены изначально



Не совсем удачно сложились дела со строительством новой школы в селе Клюевка Кабанского района Бурятии. Важный для сельчан объект возводится далеко не в те сроки, какие были заявлены изначально. Несмотря на то, что строится здание в рамках большого федерального проекта «Современная школа». Однако власти настаивают на том, что скандальная стройка завершится.



Непредвиденные сложности



У нас в поселке Клюевка третий год строят школу. Вначале кладут, потом разбирают эти стены. Какой-то кошмар, дети учатся в маленьком помещении, не приспособленном для школы, в библиотеке. Мы два года вынуждены учиться в таких условиях, и неизвестно еще сколько предстоит. Никому до нас нет дела, возмущенно обратились в «Номер один» из Клюевки.



Местные также негодующе посчитали, что моральный облик некоторых строителей из бригад, которые вели стройку, недостаточно высок из-за пристрастия к вредным привычкам. Насчет того, насколько были распространены в бригадах строителей вредные привычки, мы сказать ничего не можем. Никаких доказательств местные не представили. Но вот как шло строительство новой школы, об этом вырисовалась очень нелицеприятная картина.



Как отметили в Управлении капитального строительства (УКС) правительства республики, в своем законченном виде школа должна состоять из трех блоков.



Здание двухэтажное. В первом блоке расположится зона начальных классов, пищеблок со столовой на 50 посадочных мест, медкабинет. На втором этаже - учебные кабинеты, библиотека, рекреация. Во втором блоке спроектированы учительская, мастерские по обработке металла и дерева, рекреация, а также кабинет кулинарии. В III блоке - спортивный зал.



Происходит отставание от графика производства работ, признал УКС и объяснил это двумя причинами. Во-первых, УКС заявил нашему изданию о «сложности грунта».



Как выяснилось, первый проект строительства школы организован местной властью. И выполнен без соответствия реальным условиям. Строить школу по созданному ПСД было опасно, а на более качественную работу район не смог найти средства. Таким образом, строителство школы полностью перешло на республиканский уровень и, соответственно, все проектные работы тоже.



Еще одной проблемой, как признался УКС, стали трудности с привлечением в 2020 году рабочей силы. Первый подрядчик, предложив самую дешевую цену и выиграв госконтракт, оказался недобросовестным, не справился с работой в тот же год на других объектах. Доверить ему строительство было крайне неудачным решением, если не опасным. Однако 44-й Федеральный закон требует главного – экономии. Строит тот, кто согласился на меньшее вознаграждение, а это, как правило, не самый ответственный подрядчик. После признания недобросовестных действий, затянутых сроков и других нарушений пришлось снова объявлять конкурс и искать других строителей. Ко всему прочему ситуация усложнилась условиями эпидемии коронавирусной инфекции. Сегодня объект находится в ведении уже другого генподрядчика.



В настоящее время вопрос с рабочей силой решен, наращиваются темпы строительства, заверили из УКСа.



Разобрать построенное



Но одновременно УКС признал, что при проведении контроля за строительством выявлен факт некачественно выполненных ранее работ. На наш взгляд, это также повлияло на отставание от графика.



- В связи с указанным работы приостановлены, произведен демонтаж некачественно возведенного участка стены, произведена новая кирпичная кладка, - рассказал «Номер один» начальник УКСа правительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Так что в части жалоб на то, что строители сначала строят стену, потом разбирают, местные оказались правы. Но причины такой работе можно считать вполне объективными. Тем более что речь идет о школе.



- Рабочие поездки в село Клюевка на строительство школы стали для нас традиционными и практически ежемесячными, - пояснил Евгений Луковников, профильный зампред правительства Бурятии. И отметил: - Мы прекрасно понимаем ситуацию и причину затянувшейся стройки.



В правительстве республики сообщили, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет порядка 50%.



Привлекается рабочая сила из соседней Иркутской области. Сделана кирпичная кладка первого этажа с установкой окон, ведутся работы по утеплению стен. Идет кирпичная кладка второго этажа. Контракт с нынешним генеральным подрядчиком на строительно-монтажные работы заключен осенью прошлого года. Срок исполнения – 31 августа 2021 года.



Для детей это будет площадка не только для образования, но еще и возможность заниматься научно-практической деятельностью, творчеством и спортом. Школа будет оснащена всем современным оборудованием, не теряют оптимизма в Министерстве строительства республики.



Петр Санжиев, «Номер один».