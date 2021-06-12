Колледж в Бурятии приписал авторство памятника «Мать Бурятия» Александру Миронову

Недавно в Верховном суде завершилось рассмотрение дела по иску Светланы Гармаевой к педагогическому колледжу



Учебное заведение в 2019 году выпустило каталог творческих работ. И в нем допущена ошибка – составители присвоили авторство скульптуры «Мать Бурятия» Александру Миронову.



Попытка украсть авторство



В 2019 году Бурятский республиканский педагогический колледж выпустил каталог творческих работ преподавателей, выпускников и студентов художественно-графического отделения тиражом 200 экземпляров. На странице 17-й в этом каталоге в перечне работ под авторством Александра Миронова размещена фотография скульптуры «Мать Бурятия». Выпущенный каталог распространен среди преподавателей и студентов колледжа. О выпуске каталога узнала родная сестра Эрдэни Цыденова - об ошибке в авторстве ей сообщили художники, очень возмущенные этим фактом.



Несколько лет назад наша газета уже рассказывала о том, кто истинный автор знаменитого памятника, встречающего гостей, прибывающих в Улан-Удэ, у Селенгинского моста. Напомним, долгое время считалось, что автором «Гостеприимной Бурятии» является скульптор-монументалист Александр Миронов. В период мэрства Геннадия Айдаева работы этого мастера появлялись повсеместно. Изваяния стремительных лошадей по улице Терешковой, тигры, лани, воины должны были придать городу монументальность. Все важные городские скульптуры в городе являлись плодами творчества этого автора.



Вот и «Гостеприимная Бурятия» считалась его работой. Александр Миронов эти слухи тогда не комментировал. Правду о настоящем авторе изваяния решили обнародовать друзья Эрдэни Дамбаевича Цыденова – художники Бурятии. И, казалось бы, справедливость восторжествовала и «ошибок» больше быть не должно, однако ближайшим родственникам именитого скульптора пришлось доказывать авторство монумента в суде.



Символ Бурятии



Над созданием памятника «Мать Бурятия» Эрдэни Цыденов работал в конце 1970-х годов. Эрдэни Дамбаевич создал эскиз женщины, стоящей в полный рост и держащей хадак с пиалой. Он с детства знал приветственный обряд с подношением хадака (хадак в виде длинного шарфа относится к буддийским драгоценностям, означает символ чистоты). Приезд гостей, свадьбы, праздники – традиционный ритуал почтения, гостеприимства и благопожелания бурятского народа. Скульптуру автор исполнил в гипсе. В 1984 году ее приобрел Художественный музей им. Ц. С. Сампилова.



Статуя была грандиозного размера: более трех метров в высоту и около трех метров размах хадака в руках. Художник собирался переводить монумент в материал и установить памятник в Улан-Удэ к 60-летнему юбилею Республики Бурятия в 1983 году. Совместно с архитектором Джейраном Улановым был подготовлен проект памятника на оси Селенгинского моста. Но Эрдэни Дамбаевич не успел воплотить свою мечту в жизнь – его не стало в 1985 году.



В конце 1990-ых гг. ученик скульптора Эрдэни Цыденова Александр Миронов исполнил памятник в бронзе. Скульптуру установили в 2002 году у театра оперы и балета, а в 2008 году перенесли на предназначенное ранее место у Селенгинского моста. Высокая вертикаль организует пространство и создает образ – символ гостеприимной Бурятии. Величественный монумент «Мать Бурятия» стал знаковым памятником в Улан-Удэ, символом города и республики, как и мечтал скульптор.



Битва за авторство



Итак, Светлана Гармаева, узнав об искажении информации в каталоге, написала претензию в адрес педагогического колледжа. Однако ответ от администрации учебного заведения сестра Эрдэни Цыденова не получила. Далее Светлана Гармаева обратилась в суд, где просила размещение фотографии в каталоге без указаний сведений об Эрдэни Цыденове как об авторе скульптуры «Мать Бурятия» признать незаконным.



В ходе судебного разбирательства представители колледжа повели себя не лучшим образом – несмотря на то, что давно известно и признано авторство скульптуры, учебное заведение напирало на то, что изваяние принадлежит Александру Миронову - выпускнику этого колледжа.



Созданное Александром Мироновым произведение в виде памятника является иным объектом авторских прав, поскольку между скульптурами имеется ряд отличий: высота шапки, разрез глаз, фасон платья и другое, пытались таким образом убедить судью адвокаты колледжа.



Сам Александр Миронов, которого привлекли к участию в деле, без малейших зазрений совести также настаивал на своем авторстве знаменитого монумента.



Миронов утверждал, что бронзовая скульптура «Мать Бурятия» (или «Гостеприимная Бурятия») была выполнена им в 2001 году, скульптуру он делал по небольшому гипсовому эскизу Эрдэни Цыденова размером около 40 сантиметров, при этом трехметровую гипсовую скульптуру Цыденова не использовал. Он ее брал только для реставрации по просьбе супруги автора.



– Миронов был учеником моего брата. Именно Эрдэни предложил ему учиться в Ленинграде в Высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной, которое когда-то окончил сам. Эрдэни делился с ним опытом, знаниями. После смерти скульптора мастерская на ПОШ (вместе с завершенными и незавершенными работами и эскизами) осталась в распоряжении Александра Миронова. И сейчас Миронов так себя ведет, это совершенно недопустимое поведение, - сетует Светлана Гармаева.



Суд, рассмотрев доводы истицы и ответчика, признал действия Бурятского республиканского педагогического колледжа незаконными, а также обязал учебное заведение разместить на своем сайте информацию о данном решении суда.



«Признать незаконными действия педагогического колледжа по размещению в изданном в 2019 году каталоге творческих работ преподавателей, выпускников и студентов художественно-графического отделения фотографии скульптуры «Мать Бурятия» на странице 17 в числе работ Александра Миронова без указания сведений об Эрдэни Дамбаевиче Цыденове как об авторе скульптуры «Мать Бурятия», - указано в решении Железнодорожного суда. Также с педколледжа суд постановил взыскать компенсацию морального ущерба в пользу Светланы Гармаевой.



И колледж, и Александр Миронов пытались оспорить решение. Однако Верховный суд оставил решение Железнодорожного районного суда в силе.



Родственники скульптора Эрдэни Цыденова крайне возмущены и удивлены тем фактом, что недостоверную информацию об авторстве памятника распространил педагогический колледж. И, действительно, учебное заведение готовит будущих преподавателей изобразительного искусства, которые разъедутся по всем уголкам республики. Какие знания они дадут детям, если сами получили недостоверную информацию? Администрации и педагогическому коллективу колледжа следует бережнее относиться к культурному наследию и не приписывать своим выпускникам чужие заслуги и достижения.



Лариса Ситник, «Номер один».