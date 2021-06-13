Городские службы отказались восстанавливать деревья, вырубленные во время ремонта теплотрассы

Рабочие уничтожили цветущие деревья и кустарники



Срубленные весной прошлого года тополя, сирень и другие деревья по улице Октябрьской во время ремонта теплотрассы городские службы восстанавливать не намерены. Жители улицы Октябрьской в мае 2020 года стали свидетелями того, как рабочие вырубили цветущие деревья и кустарники.



Оказалось, что насаждения уничтожили городские службы.



К сожалению, масштабная реконструкция теплосетей потребовала вырубки деревьев и кустарников, расположенных в «охранной» зоне тепловых сетей, между двух автомобильных дорог от дома №5 до дома № 26 по улице Октябрьской. После проведения реконструкции аллею планируется озеленить, сообщали в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Однако спустя год после вырубки новые деревья на Октябрьской так и не появились. Мы решили узнать у городских властей, когда же они, наконец, сдержат свое обещание и озеленят аллею. Ответ нас обескуражил.



Охранная зона у теплотрассы порядка десяти метров не допускает посадки деревьев и кустарников. Корни могут разрушить перекрытие теплотрассы. Кроме того, высадка зеленых насаждений запрещена внутренними правилами ТГК-14, поэтому озеленение в виде кустарников исключено из проектно-сметной документации. В настоящее время планируется озеленение в виде газона. Если выделят финансирование, то это мероприятие будет осуществлено, ответили «Номер один» в комитете по строительству.



Таким образом, оживленная улица лишилась своих легких, а горожане - защиты от шума и пыли.



Отметим, до недавних пор микрорайон ПВЗ оставался одним из самых зеленых районов города, и даже придирчивый блогер-урбанист Илья Варламов называл улицу Октябрьскую своей любимой в Улан-Удэ. Однако с таким подходом к благоустройству уют и зелень могут остаться лишь в воспоминаниях.



Лариса Ситник, «Номер один».