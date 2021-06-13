Улан-Удэнская птицефабрика отбилась от владивостокцев

Завершился судебный процесс, продолжавшийся более года



В Улан-Удэ завершился судебный процесс, продолжавшийся более года. Рассматривался конфликт между Улан-Удэнской птицефабрикой, крупнейшим в Бурятии производителем куриных яиц, и фирмой «Прима-Сервис» из города Владивостока.



Угол атаки



Это была захватывающая схватка двух хозяйствующих субъектов. Владивостокцы потребовали от птицефабрики почти 1,6 млн рублей. Предприятие обвинили в том, что оно получило деньги за партию яиц, но товар не отгрузило.



В современном мире это очень серьезное обвинение, ставящее под вопрос деловую репутацию коммерческой организации, работающей на очень конкурентном рынке. Противостояние носило упорный характер. Никто не хотел уступать. «Номер один» ранее писал о первом этапе скандального суда.



«Прима-Сервис» не имела прямого отношения к «яичной» сделке. Договор на поставку продукции заключался между Улан-Удэнской птицефабрикой и другой владивостокской фирмой «Химволокно» (она и перечислила деньги птицефабрике).



Просто позднее, как уверяла «Прима-Сервис», «Химволокно» уступило ей право требования (по договору об уступке).



Бурятское предприятие отвергло претензии. Птицефабрика заявила, что яйца отпущены в соответствии с договором поставки прямо со склада в поселке Южном в Улан-Удэ. И получили товар два водителя «Химволокна» (на основании доверенности), о чем есть документы.



Но истец назвал договор поставки и доверенности водителей фальшивыми, подпись директора «Химволокна» «липовой», да и оттиск печати, дескать, можно легко подделать, так как печать наборная. И пошло-поехало, в общем - верните деньги.



Суд разъяснил истцу последствия его заявлений о фальсификации, но истец остался на своей позиции. «Аналогичные доводы о фальсификации договора поставки, доверенностей заявлены ООО «Химволокно», - также констатировал судья.



Стороны вошли в особенно жесткое противоборство, когда Улан-Удэнская птицефабрика подала встречное заявление о фальсификации.



Птицеводы поставили под сомнение договор уступки, на основании которого истец и обратился в суд. Птицефабрика посчитала, что подпись директора «Химволокна» в нем недостоверна.



С одной стороны, «Химволокно» уведомляло птицефабрику, что планирует заключить такой договор. Но, с другой стороны, оригинал договора уступки не был представлен истцом в суд, хотя Фемида запрашивала документ. Тем не менее две владивостокские фирмы настаивали, что деньги перечислены в Улан-Удэ необоснованно.



Птицефабрика представила копии счетов-фактур о выдаче яиц со склада, копии доверенностей на водителей-получателей, выписок из книги вывоза продукции, журнала регистрации пропусков, а также суточные отчеты по складу.



Процесс, в котором обе стороны говорят о фальсификациях, - редчайшее явление. А «Химволокно» в момент суда, как выяснилось в ходе заседаний, вообще было исключено из госреестра (в связи с недостоверностью сведений). Это выглядело подозрительно.



Подозрительная фирма



Суд принял решение назначить экспертизу.



Эксперт пришел к выводу, что сразу в нескольких документах есть вероятность выполнения подписи не директором «Химволокна» Комисаровым, а иным лицом: в договоре поставки яиц, доверенностях водителям и в договоре уступки права требования.



Другими словами, под вопрос попали очень значимые документы процесса. Причинами вероятностного вывода эксперта послужили краткость и простота подписи Комиссарова, а также отсутствие оригиналов исследуемых документов.



Одновременно эксперт выявил устойчивые различающиеся элементы между комиссаровскими подписями в свободных образцах (были истребованы документы из налоговой, банка и МВД, куда Комиссаров подавал разные заявления) и в изучаемых документах.



Укажем, что заключение эксперта не являлось самым важным доказательством. Оно рассматривалось в ряду с другими моментами. А среди них были абсолютно неожиданные.



Г-н Комиссаров, подлинность подписей которого так настойчиво выясняли, оказался человеком «с сюрпризом».



УМВД России по городу Владивостоку в марте нынешнего года прислало в бурятский суд письменное объяснение этого человека. Он рассказал интереснейшие вещи.



Осенью 2018 года на его имя за денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей зарегистрировано ООО «Химволокно». При этом хозяйственно-распорядительные и иные функции по управлению фирмой Комисаров осуществлять не планировал и не желал.



Таких персонажей, как он, обычно называют подставными лицами, «зиц-председателями».



Из объяснительной гражданина также следовало, что в августе 2019 года к нему приезжали двое мужчин спортивного телосложения и под давлением заставили его подписать пакет каких-то документов. Содержание их он не запомнил.



Гражданина четыре раза вызывали в суд для дачи показаний, но он не явился, а направляемую в его адрес судебную корреспонденцию не получал.



Оценив совокупность информации, суд посчитал факт заключения между ООО «Прима-Сервис» и ООО «Химволокно» договора об уступке права требования недоказанным. Суд выбил главную опору, на которой иск зиждился.



А насчет того, осуществила ли Улан-Удэнская птицефабрика поставку яиц в город Владивосток, суд решил в пользу предприятия.



«АО «Улан-Удэнская птицефабрика» фактически передало ООО «Химволокно» товар согласно условиям договора поставки», - заключил суд.



Кроме того, Фемиде показалось несколько подозрительным, что от имени «Химволокна» и «Прима-Сервис» выступал один и тот же представитель – была усмотрена заинтересованность между этими фирмами.



Свою роль сыграло то, что с аналогичной схемой действий (в основе иска - договор об уступке права требования) данные две фирмы фигурировали в нескольких ранних делах, рассматривавшихся в Приморском и Хабаровском краях.



Там суды отказались удовлетворить исковые требования (в том числе по мотиву установленного факта фальсификации подписи Комиссарова на договоре об уступке права требования), и те решения вступили в силу.



Улан-Удэнской птицефабрике удалось отбиться в первой инстанции.



Суд решил, что никакого необоснованного обогащения предприятием не было. Но решение еще не вступило в силу. У «Прима-Сервис» есть возможность подать апелляцию. Думаем, что битва продолжится.



Петр Санжиев, «Номер один».