Федералы и мэрия судятся за престижные участки на Верхней Березовке

Речь идет о самоволках на землях БурНИИСХа



Недавно Управление Росреестра по Бурятии проверило, насколько законно заняты земли на Верхней Березовке и в Зеленхозе. Речь идет о самоволках на землях БурНИИСХа (Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства). Многие жители ДНТ никак не могут «узакониться». Причина тому – принадлежность земель к федеральной собственности. Однако, помимо старожилов без документов, на Верхней Березовке хватает и обычных самовольщиков-новоселов.



Давняя история



Напомним предысторию. На Верхней Березовке довольно большие участки земель (десятки гектаров) относятся к федеральным. Еще в середине прошлого века их передали в постоянное пользование федеральному БурНИИСХу для ведения научно-селекционной деятельности. Однако случилось так, что практически все земли заняли под дачи, образовались ДНТ. Власти Улан-Удэ и Бурятии знали о проблеме на «Плодовке» и постоянно пытались ее решить. Так, Росреестр вопрос по нецелевому использованию земель БурНИИСХа поднял еще в 2009 году.



Управление действует в рамках возложенных на него полномочий. Мы осуществляем государственный земельный надзор и проводим проверки, по результатам которых выявляем нарушения земельного законодательства, в том числе в части самовольного захвата земельных участков и нецелевого использования. В ходе проверок установлено, что земли используются не по целевому назначению, а самовольно занявшими их ДНТ. Должностное лицо БурНИИСХа привлечено к ответственности за нецелевое использование земельных участков, сообщили «Номер один» в отделе государственного земельного надзора Управления Росреестра.



Однако, как уже ранее писало наше издание, полученный еще в 2010 году штраф не подтолкнул НИИ начать что-то выращивать на злополучных участках, то есть институт так и не начал использовать выданную ему землю полностью по селекционному назначению.



Членов ДНТ, самовольно занявших участки, Росреестр начал проверять в 2013 году по требованию прокуратуры. С тех пор горожане и начали получать штрафы за самовольное занятие земли, при этом имея на руках квитанции о покупке надела.



Новые штрафы



Вот и недавно, 26 мая, государственные инспекторы по использованию и охране земель Управления Росреестра провели проверки в отношении жителей Верхней Березовки. Ведомство выясняло, исполнены ли ранее выданные предписания об устранении нарушений в ДНТ «Орбита» и ДНТ «Терра» (они в числе прочих образованы на участках БурНИИСХа).



Всего инспекторы осмотрели 21 участок.



По результатам проверок установлено, что восемь граждан требования ранее выданных предписаний исполнили (права на земельные участки зарегистрировали), по остальным 13 предписания не исполнены (права не зарегистрированы, участки не освобождены). Гражданам выданы повторные предписания об устранении выявленных нарушений, отмечают в Росреестре.



Когда контролирующие органы стали штрафовать граждан (а это началось с 2013 года), город встал на их защиту. Еще в 2017 году комитет по управлению имуществом и землепользованию обратился в Межтерриториальное управление Росимущества в Иркутске с заявлениями о передаче в муниципальную собственность ряда земельных участков. Власти Улан-Удэ получили отказ и обратились в суд с иском о признании «отказного» решения незаконным. Судебное разбирательство растянулось почти на два года. Суд иск города удовлетворил лишь частично, и ряд участков город отвоевать не смог.



Тем не менее 21 земельный участок общей площадью 75,5 гектара по решению Арбитражного суда Республики Бурятия от 25 марта 2019 года передан в муниципальную собственность. Вместе с тем еще 14 земельных участков общей площадью 81,47 гектара в собственность города Улан-Удэ пока не передано.



Из оставшихся в федеральной собственности участков имеются не используемые по целевому назначению. Вопрос с землями БурНИИСХа должен решаться комплексно, поскольку с нашей стороны есть только один инструмент воздействия – это привлечение нарушителей к административной ответственности. Указанных мер в сложившейся ситуации недостаточно. Вопрос необходимо решать совместно с представителями правительства республики, Росимущества и администрации Улан-Удэ при непосредственном участии БурНИИСХа и Министерства науки и высшего образования РФ, подчеркивают в Росреестре.



Лариса Ситник, «Номер один».