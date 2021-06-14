Аэропорт Улан-Удэ окружают самоволками

Некоторые горожане готовы жить под ревом садящихся самолетов



Улан-удэнцы и гости столицы недавно вдруг обнаружили, что в непосредственной близости от аэропорта «Байкал» снова начали продаваться земельные участки. В частности, речь идет о массовой жилой застройке Новой Тулунжи, расположенной в чистом поле, чуть дальше к северу от взлетно-посадочной площадки аэропорта «Байкал». Помимо дополнительного смога, ухудшающего видимость аэродромной полосы, возведение деревянных строений заметно ухудшит авиационную безопасность пассажиров.



Птиц не вызывали



Как известно, приаэродромная территория является зоной с особыми правилами. Например, вблизи аэропорта нельзя размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, таких как дачи, огороды, жилые дома, свалки и т. д. Как известно, пернатые регулярно попадают в турбины летающих самолетов, что нередко заканчивается вынужденной посадкой воздушных судов.



По данным Росавиации, в 2020 году в стране зарегистрировано 765 случаев попадания птиц с самолетами. Несмотря на то, что число инцидентов снижается, проблема орнитологической безопасности по-прежнему остается сложной для многих аэропортов. Аэропорт «Байкал» не исключение, поскольку разросшийся жилой сектор и свалки вокруг аэропорта привлекают не только мелких птиц, не особо опасных для турбин самолетов, но и более крупных - ворон и даже чаек. Неслучайно власти аэропорта с тревогой смотрят на ситуацию с разрастанием частного сектора вокруг взлетно-посадочной полосы.



- Наши сотрудники авиационной безопасности регулярно делают объезды по периметру расположения аэропорта «Байкал», - сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Гармаев. - Совместно с администрацией Советского района у нас создана соответствующая комиссия, в которую вошли представители Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации.



Комиссия отслеживает все случаи самовольного занятия участков непосредственно в зоне подлета к ВПП аэропорта. По словам Дмитрия Гармаева, если граждане, построившие дома в районе аэропорта, не согласовали с комиссией расположение своего строения, то их может ждать неприятный сюрприз. Поскольку при отсутствии согласования с комиссией и нарушении федеральных авиационных правил узаконить эти строения у них не получится.



Между тем в комитете по управлению имуществом мэрии Улан-Удэ сообщили, что прилегающие к ВПП «земельные участки между поселком Тулунжа и дорогой в аэропорт предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА» для использования в сельскохозяйственных целях». Однако затем собственник изменил назначение участка, переведя его в статус участка для «ведения садоводства». Что позволило размежевать участки и начать массово продавать их как «дачи», в реальности же обычные жилые дома.



Аттракцион над головой



Что касается самовольных занятий территории возле аэропорта, то больше всего проблем доставляет часть разросшегося жилмассива Солдатский - район улицы Тополиной. Она расположена непосредственно по курсу садящихся лайнеров, в зоне сброса аварийного топлива. Чем-то это место напоминает известный остров Сен-Мартен, где самолеты садятся прямо над местным пляжем, что является аттракционом для зевак. Однако люди с улицы Тополиной, над которой так же низко пролетают лайнеры, постоянно живут в атмосфере шума от низко пролетающих самолетов и авиационных выхлопов. Удивительно, как люди не боятся жить в условиях постоянно нависающей над ними опасностью?



С небес на землю



В мэрии Улан-Удэ с ситуацией знакомы, но пока все упирается в «несовершенство законодательства».



В отношении пользователей земельных участков, расположенных по улице Тополиной, ранее проводились контрольные мероприятия в рамках муниципального земельного контроля на предмет самовольного занятия земельных участков, сообщили в городском комитете по управлению имуществом. Ранее в отношении шести земельных участков, возведенных до 2010 года, были выданы предписания на снос. Поскольку они не выполнены, в суд направлены иски об освобождении самовольно занятых земельных участков.



Однако в связи с принятой Народным Хуралом «земельной амнистией» часть граждан успела оформить самовольно занятые территории в собственность. Тем не менее части самовольщиков по улице Тополиной не удалось узаконить земельные участки.



В настоящее время проведение контрольных мероприятий в отношении пользователей земельных участков включено в план на III квартал 2021 года, сообщили в ведомстве. По их итогам граждане, самовольно занявшие земельные участки, будут привлечены к административной ответственности. В случае неисполнения предписания материалы проверок также направят в суд с иском о принудительном освобождении самовольно занятых земельных участков.



По мнению чиновников, люди должны жить в безопасном месте и не рисковать своей жизнью в связи с опасной близостью садящихся на аэродром самолетов.



Дмитрий Родионов, «Номер один».