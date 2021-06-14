Вернутся ли китайцы на Байкал

Экс-Хамбо лама Чой-Доржи Будаев рассказал о рисках массового паломничества туристов из Китая



Закрытие границ между Россией и Китаем из-за пандемии практически парализовало поток китайских туристов на Байкал. Между тем в связи с постепенным завершением пандемии ожидается, что турпоток может начать восстанавливаться уже в 2022 году. Все это приведет не только к росту числа посещений Байкала туристами из Китая, но и к реализации планов по строительству китайскими инвесторами крупных отелей на берегу Байкала. Своими прогнозами с «Номер один» поделился экс-Хамбо лама (кенсур) Чой-Доржи Будаев.



Инвестиции требуют жертв?



- Уважаемый Чой-Доржи, для нас, живущих на берегу Байкала, тема китайского присутствия в экономике, прежде всего в лесной и туристической сферах, остается актуальной. На ваш взгляд, чем обусловлен интерес китайского бизнеса к Байкалу, с одной стороны, и опасения населения в связи с этим с другой?



- Желание китайского бизнеса вложить средства в туристическую отрасль Бурятии не случайно. Промышленный Китай загрязнен, а Байкал по-прежнему относится к числу самых чистых мест на земле. Хотя большой наплыв туристов, а он, по сути, дикий, нарушает экосистему озера. Кроме того, мы должны понимать, что Китай финансово стимулирует тех представителей китайской диаспоры, кто покупает на Байкале землю и недвижимость, оформляя чаще всего их на своих жен. Поэтому о здоровой конкуренции здесь говорить не приходится.



- Но в последнее время, похоже, избран другой путь. Известно, что российские фирмы формируют на Байкале, в первую очередь на иркутской стороне озера, крупные земельные участки и оформляют земли на нашего инвестора с целью дальнейшей перепродажи. Пока с Западом не складываются отношения и европейские инвестиции в туризм на Байкале нам, к сожалению, не светят. Вместо них, похоже, придут китайские.



- Да, и чиновники радуются, что к нам идут инвестиции, а какие - их особо не волнует. Но вопрос ведь в том, что это никак не отражается на благосостоянии наших людей, поскольку китайский туризм находится в руках их собственного бизнеса, варится в собственном соку и никак не пересекается с нами. А наносимый ущерб экологии от массового туризма велик.



- Предполагается, что китайские инвесторы построят на Байкале крупные туристические комплексы для принятия своих соотечественников. Как вы думаете, выдержит ли Байкал миллионный поток китайских туристов?



- Мне трудно даже себе это представить, если подобное произойдет. Китайцев в Крым надо отправлять, здесь-то им что делать. А если серьезно, то я бы не назвал Байкал туристической зоной для массового туризма, поскольку у нас все-таки очень холодно. Байкал - это сакральное место, и необходимо признать, что нельзя на его берегах строить крупные отели. Если такое случится, это плохо скажется на тех, кто принимает решения об этом. Думаю, Байкал имеет такую ауру и силу, чтобы дать нам понять, что нельзя небрежно и безответственно к нему относиться. Я хорошо знал тех людей, кто в 90-е пытался на берегу Байкала, в одном из священных мест, построить гостиничный комплекс. Там уже все было готово к приему гостей, хоть завтра открывайся. Но произошел пожар, все сгорело. Они потом к нам обращались, и выходило, что сам хозяин Байкала не дал им завершить проект. Хотя еще во время строительства были предупреждения, а стройка сопровождалась несчастными случаями. Если массовому строительству отелей на Байкале дадут «зеленый свет», то пострадает и местное население, веками проживающее на берегах Байкала.



- А его и так, похоже, целенаправленно под видом «защиты экологии» вытесняют с берегов. Там нельзя ловить рыбу, добывать лес и вообще вести какую-либо экономическую деятельность. Кстати, несладко приходится и местным инвесторам, построившим на Байкале гостиничные комплексы, некоторые из них, например, хотят снести. Местные жители считают, что происходит зачистка прибайкальского населения с целью прихода на Байкал крупных международных инвесторов. Под международными, естественно, понимаются китайские.



- Я думаю, что крупные гостиничные комплексы на берегу Байкала строить крайне нежелательно, а вот делать это в Улан-Удэ - вполне. И уже оттуда можно возить туристов на Байкал. Это не так пагубно отразится на состоянии священного озера.



Параллели с Тибетом



- Вы регулярно встречаетесь с Далай ламой. Как Его Святейшество относится к тому, что, например, Тибет стал объектом массового паломничества китайских туристов? В 2019 году его посетили 40 млн человек, большинство из которых китайцы. Можно ли провести параллели с нашей ситуацией, ведь, похоже, это то, к чему стремятся власти после окончания пандемии?



- Да, это большая беда для Тибета. Хотя есть люди, как и у нас, в Бурятии, кто радуется наплыву китайцев, ведь много денег появляется. По туризму Далай лама сказал, что да, столица Тибета Лхаса стала более современной в том числе благодаря инвестициям. Но в целом он высказал серьезную озабоченность происходящим. Ведь бурный, хищнический рост массового туризма разрушает прежний уклад местного населения и уникальную природу Тибета.



По Байкалу та же ситуация. Мы видим, как на нашем и иркутском берегах строятся гостиницы, а стоки сбрасываются в священное озеро. Но ведь это недопустимо, особенно учитывая, какое сакральное значение имеет Байкал. В Индии я разговаривал с тибетским оракулом Гадонгом, когда жил в его монастыре в Дхармасале. Несколько раз он говорил мне, что его дворец божества находится на Байкале, на острове Ольхон. Это не буквально дворец. Скорее, некое пристанище, место силы, как защита, охранитель Байкала.



Настоятель тибетского Гоман-дацана кенсур Агван Нима, когда я учился в Индии, мне тоже говорил, что дворец оракула Гадонга находится на Байкале.



Поэтому многое взаимосвязано. И если что-то происходит вдали от наших мест, то не означает, что это не отражается и на живущих в республике людях. Например, очень большое внимание сегодня уделяется резкому изменению климата, так называемому глобальному потеплению. Хотя я бы радовался, если бы у нас было потеплее и начали расти пальмы, но пока в Бурятии весь май холод стоял просто невозможный. Вряд ли это коснется нашей республики. А если серьезно, то, конечно, что-то очень кардинальное происходит с нашей Землей.



Западный разворот



- Как известно, 16 июня должна состояться встреча Владимира Путина с Джо Байденом. Если произойдет смягчение санкций и нормализация отношений с Западом, в том числе по линии экономического сотрудничества, то не кажется ли вам, что тогда о «развороте на Восток» можно будет забыть? И, соответственно, китайские инвестиции в туризм на Байкале снизятся.



- Будущее пока неясно. Но, безусловно, российская элита мечтает о том, чтобы вернуть тот уровень отношений начала «нулевых», когда в том числе благодаря сотрудничеству с ЕС и США наша экономика бурно росла, а не находилась в застое, как сегодня. Они готовы снова пойти на сотрудничество, чтобы сохранить созданную ими систему. И поэтому, думаю, есть шанс, что отношения с западным миром улучшатся. Ведь он для нас важнее, чем Китай.



- Почему?



- Те страны, что взаимодействуют с США, показывают феноменальные темпы развития. Например, Южная Корея, благодаря доступу к передовым западным технологиям и рынкам сбыта за короткий промежуток времени стала богатейшей страной. Я всегда удивлялся американцам, как, например, они умудрились две полностью разрушенные в прошлом веке страны - Германию и Японию - благодаря своим инвестициям и помощи буквально за десятилетие вывести в число передовых. Причем сами же создали себе конкурентов. С Китаем все сложнее, поскольку он не заинтересован в развитии других стран. У них другая политика, которая мало кому нравится. И с этой страной нам необходимо развивать торговлю, но при этом держать дистанцию, а не отдавать, например, земли и лес для хищнической эксплуатации. И с китайским туризмом и инвестициями необходимо быть осторожными.



Беседовал Дмитрий Родионов, «Номер один».