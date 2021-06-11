Алексей Цыденов: «Темпы роста третьей волны COVD-19 выше»

Вся медицинская сеть республики перегружена, все возможные места отданы под лечение больных коронавирусом



Темпы прироста коронавируса в Бурятии сейчас больше. Сегодня к обеду заболевших было столько, сколько вчера за весь день. Показатели выше, чем во время второй волны. Об этом заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов.



Он провел пресс-конференцию после заседания оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVD-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Алексей Цыденов рассказал о



«Во время второй волны коронавируса, всё-таки, контакты были минимизированы, были ограничения. И к тому же сейчас есть некая успокоенность, усталость от коронавируса. То есть, отношение поменялось, и, соответственно, темпы пошли другие. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим жителям – от нашего поведения всё зависит. Сейчас вся медицинская сеть перегружена. Все возможные места задействованы под ковид. Полностью перепрофилированы БСМП, больница на Модогоева, Госпиталь ветеранов войн, Центр восточной медицины, сейчас гериатрический центр переводится, помимо ковидного стационара на Солнечной. Прошу всех максимально ответственно отнестись к этой ситуации», - призвал жителей Бурятии Алексей Цыденов.



Глава Бурятии отметил важность соблюдения масочного режима, максимального ограничения контактов и общения в период роста заболеваемости. Особенно он обратил внимание молодежи на важность соблюдения профилактических мер.



«Вы заболели и ходите там, кашляете потихоньку, общаетесь со своими друзьями без всяких мер предосторожности, а у вашего друга, подруги дома родители престарелые. Не дай бог, что-то с ними случится. Вот вы друга заразили, он заразил родителей. Вы потом как будете смотреть своим друзьям в глаза, если у них дома будет горе из-за вашей безответственной позиции? Вы молодые. У вас сил, здоровья, иммунитета хватит просто переболеть, две недели поболели и встали, но вы можете лёгким отношением заразить тех, кто эту болезнь не перенесёт. Прошу беречься и беречь других – носите маски», - обратился он к молодежи.



Фото: egov-buryatia.ru Темпы прироста коронавируса в Бурятии сейчас больше. Сегодня к обеду заболевших было столько, сколько вчера за весь день. Показатели выше, чем во время второй волны. Об этом заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов.Он провел пресс-конференцию после заседания оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVD-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.Алексей Цыденов рассказал о введении дополнительных ограничений для стабилизации эпидемиологической ситуации , которая остается сложной. Республика занимает четвертое место по темпам прироста заболеваемости по стране.«Во время второй волны коронавируса, всё-таки, контакты были минимизированы, были ограничения. И к тому же сейчас есть некая успокоенность, усталость от коронавируса. То есть, отношение поменялось, и, соответственно, темпы пошли другие. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим жителям – от нашего поведения всё зависит. Сейчас вся медицинская сеть перегружена. Все возможные места задействованы под ковид. Полностью перепрофилированы БСМП, больница на Модогоева, Госпиталь ветеранов войн, Центр восточной медицины, сейчас гериатрический центр переводится, помимо ковидного стационара на Солнечной. Прошу всех максимально ответственно отнестись к этой ситуации», - призвал жителей Бурятии Алексей Цыденов.Глава Бурятии отметил важность соблюдения масочного режима, максимального ограничения контактов и общения в период роста заболеваемости. Особенно он обратил внимание молодежи на важность соблюдения профилактических мер.«Вы заболели и ходите там, кашляете потихоньку, общаетесь со своими друзьями без всяких мер предосторожности, а у вашего друга, подруги дома родители престарелые. Не дай бог, что-то с ними случится. Вот вы друга заразили, он заразил родителей. Вы потом как будете смотреть своим друзьям в глаза, если у них дома будет горе из-за вашей безответственной позиции? Вы молодые. У вас сил, здоровья, иммунитета хватит просто переболеть, две недели поболели и встали, но вы можете лёгким отношением заразить тех, кто эту болезнь не перенесёт. Прошу беречься и беречь других – носите маски», - обратился он к молодежи.Фото: egov-buryatia.ru