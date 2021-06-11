Антиковид: пример Бурятии - заразителен

В Забайкалье снова вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса





В Забайкальском крае 13 июня по 12 июля текущего года приостанавливается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных, деловых и иных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Также с 13 июня приостанавливается зрелищно-развлекательная работа танцплощадок, дискотек.



Соответствующий документ подписан губернатором Забайкальского края в связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19 и на основании предложения регионального Роспотребнадзора, сообщил официальный краевой портал.



В Забайкалье на 92,4% использован коечный фонд для больных коронавирусом. Вице-премьер краевого правительства Забайкальского края Андрей Гурулев поручил 12 июня развернуть дополнительно еще 50 коек. «К исходу завтрашнего дня развернуть еще 50 коек в Чите. Готовимся к следующему этапу развертывания - 200 коек в госпитале ветеранов войн в Чите, если в этом будет необходимость. Следим за ситуацией»,- отметил вице-премьер.



На сегодня в Забайкалье действуют шесть моностационаров, развернуто 577 коек, из них занято 533 – 92,4%.



В Забайкалье на 11 июня за сутки выявлен 81 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 43 896 забайкальцев.

За прошедшие сутки еще 30 человек вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 41 933.



В моногоспиталя Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 48 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период COVID-19 унес жизни 843 человек.



Фото пресс-службы правительства Забайкальского края



