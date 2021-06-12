В Бурятии суточный прирост больных коронавирусом составил 170 человек



По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 170 человек. Из них в Улан-Удэ - 51.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает резко увеличиваться. Третий день фиксируется подъем заболеваемости: 11 июня заболели 170 человек, 10 - 140, 9 июня – 130.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 39 924. Из них 54% (21 234) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 38 316 человек, или почти 96%. Скончались за последние сутки семь пациентов. Всего же с начала пандемии от коронавируса умерли 944 человека.

Госпитализированных 1740 человек (на 113 больше, чем днём ранее).

Растёт число больных в отделениях реанимации, на 12 июня их насчитывается уже 116. На ИВЛ находятся 66 пациентов.

Число ковидных коек увеличивается ежедневно, сегодня их количество превысило две тысячи. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2017 койки: занято – 1740, свободно – 277 койки. Занятость коечного фонда составляет 86 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4120 человек.

Число контактных лиц – 6880 человек.

Напомним, вчера, 11 июня, глава Бурятии принял решение ввести жесткие ограничительные меры: режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20:00. С 12 июня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан.

Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках.

До 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров.

Очный прием заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля.

Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания.





Фото: "Номер один"