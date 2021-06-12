Алексей Цыденов и «Бурятия Онлайн» объявили конкурс клипов о малой родине

Победитель получит миллион рублей на развитие родного села
«Я Ким Харганаев, «Бурятия Онлайн», при поддержке главы Республики Бурятия запускаем самый масштабный проект ко Дню Республики Бурятия. Снимите клип на гимн вашей малой родины и получите главный приз – один миллион рублей на развитие вашего села», - с таким обращением блогер выступил в видеоролике, опубликованном на официальной странице объявленного конкурса «Тоонто Нютаг».
Сейчас идет сбор обработка заявок от конкурсантов. Этот этап продлится до 15 июля, после чего присланные ролики начнут выкладывать в социальные сети. Первый этап голосования продлится до 15 августа, по его итогам организаторы выберут 10 самых популярных клипов, набравших наибольшее количество лайков. Из них выберу одного победителя во втором круге голосования, который начнется 20 августа и закончится во второй половине сентября.
Победитель получит один миллион рублей целевых денег, которые сможет потратить только на развитие родного села.
«Каждый человек по-своему понимает свою малую родину. Конкурс «Тоонто Нютаг» призван сподвигнуть людей на рассказ о месте, где они родились. Вспомнить самые волнительные моменты жизни и задуматься о развитии «Тоонто Нютаг», мобилизовать внутренние и внешние ресурсы на помощь своему региону и людям живущим в нем», - говорится в положении о конкурсе.
Видеоролики должны быть продолжительностью от 1 до 4 минут, минимальное разрешение: FHD, 1080p. К участию допускаются только жители республики. Что касается содержания клипа, то здесь авторы должны показать свое видение малой родины, могут рассказать как о сильных сторонах села, так и о его проблемах. Но в этом случае непременно должны быть отражены пути выхода из сложных ситуаций.
Конкурс организован сетевым изданием «Бурятия Онлайн» при поддержке главы республики Алексея Цыденова и регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: «Номер один»
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