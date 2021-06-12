В Бурятии не зафиксированы лесные пожары



В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщают о том, что за последние сутки возгораний в лесах республики не обнаружено.

Между тем, сильные пожары сейчас наблюдаются в Иркутской области. На территории региона активны восемь возгораний общей площадью в 35,8 тысячи га. Возгорание в регионе пятикратно превышает второй по площади лесных пожаров регион страны — Республику Саха (более 6,6 тысяч га).

Жителей Бурятии лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

-заправлять горючим топливные баки двигателей;

- курить;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.





Фото: "Номер один"