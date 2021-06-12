В Бурятии не зафиксированы лесные пожары

Огненная стихия бушует в Иркутской области
В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщают о том, что за последние сутки возгораний в лесах республики не обнаружено.
Между тем, сильные пожары сейчас наблюдаются в Иркутской области. На территории региона активны восемь возгораний общей площадью в 35,8 тысячи га. Возгорание в регионе пятикратно превышает второй по площади лесных пожаров регион страны — Республику Саха (более 6,6 тысяч га).
Жителей Бурятии лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
-заправлять горючим топливные баки двигателей;
- курить;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Фото: "Номер один"
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