В Улан-Удэ продолжает расти уровень воды в реках

За сутки в Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся на 31 см

За минувшие сутки в Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся на 31 см, уровень Уды – на 5 см. В настоящее время, по данным мониторинга, уровень Селенги составляет 148 см, Уды – 163 см.

Напомним, критическими считаются уровни в 330 и 400 сантиметров, соответственно. Колебания уровня воды вызваны затяжной весной и проливными дождями на основных притоках реки Селенга - Чикой и Хилок.

Для предупреждения подтопления Улан-Удэ создана рабочая группа. В неё вошли специалисты администрации Советского района, управления по ЧС, комитета по транспорту, комитета городского хозяйства, управления социальной защиты населения, а также главный врач поликлиники №1.





Фото: "Номер один"