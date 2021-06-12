В Улан-Удэ прибыл тематический поезд минобороны

Поезд следует по всей стране в рамках акции «Мы - армия страны. Мы - армия народа!»



12 июня на Железнодорожный вокзал Улан-Удэ прибыл тематический поезд министерства обороны России, который следует по всей стране в рамках военно-патриотической акции.

Поезд стартовал из Москвы 25 апреля и следует по маршруту с остановками в 51 городе. Вчера он сделал остановку в Чите, а завтра прибудет в Иркутск.

В составе поезда четыре тематических вагона и три платформы с образцами вооружения, оформление которых отражает военную историю, новейшие достижения вооруженных сил России, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период распространения новой коронавирусной инфекции.

На платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения ВС России: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ».

Тематический вагон «Победа над невидимым врагом» рассказывает о подвиге военных медиков в период борьбы с COVID-19. В экспозиции «Дорога памяти» размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах ВОВ. В вагоне «Современная армия» развернута экспозиция оснащения и снаряжения родов войск и служб Вооруженных Сил Российской Федерации.

Поезд завершит свой маршрут 27 июня в подмосковном парке «Патриот» в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.





Фото: пресс-служба главы и правительства РБ