Правительство Бурятии обязали устранить ущерб от работы комбината



Удовлетворено административное исковое заявление Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора к правительству Республики Бурятия о признании незаконным бездействия и понуждении к устранению нарушений природоохранного законодательства.

- По результатам проверки, проведенной Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой, по соблюдению требований природоохранного законодательства при выполнении Федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», выявлено, что правительство не приняло меры по оценке и выявлению объекта накопления вреда окружающей среде (далее – ОНВОС), образовавшегося в результате прошлой экономической деятельности химически опасного производства - Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, - сообщает пресс-служба Советского райсуда.

На рабочую документацию по объекту «Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Мероприятия капитального характера», подготовленную в рамках госконтракта с минприроды Бурятии от 2015 года, управление Росприроднадзора по Республике Бурятия в августе 2017 года выдало отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

С 2017 года до настоящего времени проектная документация с положительным заключением государственной экологической экспертизы, не разработана и не реализована. Вред окружающей среде в результате деятельности комбината не ликвидирован.

- В рамках госконтракта не принято мер к получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, взысканию неустойки с третьего лица и расторжению контракта. Это повлекло неосвоение предусмотренной на указанные цели в республиканском бюджете суммы и, как следствие, привело к неэффективному расходованию бюджетных средств, - отмечается в релизе.

Суд согласился с прокурором и пришел к выводу о том, что имеет место риск неисполнения мероприятий федеральной целевой программы.

Длительное непринятие мер по ликвидации в полном объеме последствий деятельности комбината, несмотря на внесенное представление Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры в декабре 2018 года, свидетельствует о допущенном бездействии со стороны правительства Республики Бурятия в достижении целей Федеральной целевой программы - охраны озера Байкал и защиты Байкальской природной территории от негативного

На правительство республики возложена обязанность в течение 18 месяцев с даты вступления решения в законную силу обеспечить проведение работ по выявлению, оценке и учету объекта накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате прошлой экономической деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, разработать проект мероприятий по ликвидации экологических последствий его деятельности и их реализацию.

На правительство Республики Бурятия возложена обязанность в течение 20 месяцев с даты вступления в законную силу решения суда передать в министерство природных ресурсов и экологии РФ сведения, необходимые для включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.



