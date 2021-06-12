Старые методы лечения коронавируса не действуют на вновь поступивших пациентов

Об этом сообщил «символ борьбы с эпидемией ковида» Денис Проценко



По словам главврача городской клинической больницы №40 в Москве, разработанные за время пандемии методы терапии периодически не действуют на вновь поступивших пациентов с коронавирусом. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции



«Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, «цитокиновые бури», в последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал. Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии. Без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвем. Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлинике, без записи в пунктах вакцинации. Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась. Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит о том, что «вакцинируйтесь!», — сказал он.



По словам врача, прививка от коронавируса облегчает течение болезни.



«Есть пациенты с вакцинацией, но мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вакцинацию легких на сегодняшний день. Очень важно понимать, что вакцинация – это в первую очередь гарантия не тяжелого, не фатального течения коронавирусной инфекции», — сказал он.



Число выявляемых случаев заражения в России последние несколько дней резко выросло и достигло максимумов с начала марта. За последние сутки положительный тест на коронавирус, согласно данным оперативного штаба, получили 11700 человек, при этом на протяжении многих недель уровень суточного прироста инфицированных редко поднимался заметно выше 9 тысяч. В Минздраве объясняют резкий рост заболеваемости тем, что люди не соблюдают меры безопасности.



В Бурятии, напомним, на 8 утра сегодняшнего дня суточный прирост лабораторно подтвержденных больных составил 170 человек. Темпы роста заболеваемости увеличиваются, в связи с чем глава Бурятии Алексей Цыденов провел вчера пресс-конференцию, на которой рассказал о введении дополнительных ограничений для стабилизации эпидемиологической ситуации.



«Во время второй волны коронавируса, всё-таки, контакты были минимизированы, были ограничения. И к тому же сейчас есть некая успокоенность, усталость от коронавируса. То есть, отношение поменялось, и, соответственно, темпы пошли другие. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим жителям – от нашего поведения всё зависит. Сейчас вся медицинская сеть перегружена. Все возможные места задействованы под ковид. Полностью перепрофилированы БСМП, больница на Модогоева, Госпиталь ветеранов войн, Центр восточной медицины, сейчас гериатрический центр переводится, помимо ковидного стационара на Солнечной. Прошу всех максимально ответственно отнестись к этой ситуации», - призвал жителей Бурятии Алексей Цыденов.



Справка:



Денис Проценко является вице-президентом Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям, членом президиума и ответственным редактором инициативной группы по подготовке клинических рекомендаций по интенсивной терапии тяжёлой внебольничной пневмонии комиссии Федерации анестезиологов и реаниматологов Российской Федерации, а также членом Европейского общества интенсивной терапии.



Автор 144 печатных работ. Соавтор национального руководства «Интенсивная терапия», национальных методических рекомендаций «Нозокомиальная пневмония у взрослых», «Сепсис в XXI веке» и других. По оценке газеты «Коммерсантъ», Денис Проценко является «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России».



Фото: pixabay.com



По словам главврача городской клинической больницы №40 в Москве, разработанные за время пандемии методы терапии периодически не действуют на вновь поступивших пациентов с коронавирусом. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» «Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, «цитокиновые бури», в последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал. Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии. Без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвем. Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлинике, без записи в пунктах вакцинации. Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась. Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит о том, что «вакцинируйтесь!», — сказал он.По словам врача, прививка от коронавируса облегчает течение болезни.«Есть пациенты с вакцинацией, но мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вакцинацию легких на сегодняшний день. Очень важно понимать, что вакцинация – это в первую очередь гарантия не тяжелого, не фатального течения коронавирусной инфекции», — сказал он.Число выявляемых случаев заражения в России последние несколько дней резко выросло и достигло максимумов с начала марта. За последние сутки положительный тест на коронавирус, согласно данным оперативного штаба, получили 11700 человек, при этом на протяжении многих недель уровень суточного прироста инфицированных редко поднимался заметно выше 9 тысяч. В Минздраве объясняют резкий рост заболеваемости тем, что люди не соблюдают меры безопасности.В Бурятии, напомним, на 8 утра сегодняшнего дня суточный прирост лабораторно подтвержденных больных составил 170 человек. Темпы роста заболеваемости увеличиваются, в связи с чем глава Бурятии Алексей Цыденов провел вчера пресс-конференцию, на которой рассказал о введении дополнительных ограничений для стабилизации эпидемиологической ситуации.«Во время второй волны коронавируса, всё-таки, контакты были минимизированы, были ограничения. И к тому же сейчас есть некая успокоенность, усталость от коронавируса. То есть, отношение поменялось, и, соответственно, темпы пошли другие. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим жителям – от нашего поведения всё зависит. Сейчас вся медицинская сеть перегружена. Все возможные места задействованы под ковид. Полностью перепрофилированы БСМП, больница на Модогоева, Госпиталь ветеранов войн, Центр восточной медицины, сейчас гериатрический центр переводится, помимо ковидного стационара на Солнечной. Прошу всех максимально ответственно отнестись к этой ситуации», - призвал жителей Бурятии Алексей Цыденов.Справка:Денис Проценко является вице-президентом Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям, членом президиума и ответственным редактором инициативной группы по подготовке клинических рекомендаций по интенсивной терапии тяжёлой внебольничной пневмонии комиссии Федерации анестезиологов и реаниматологов Российской Федерации, а также членом Европейского общества интенсивной терапии.Автор 144 печатных работ. Соавтор национального руководства «Интенсивная терапия», национальных методических рекомендаций «Нозокомиальная пневмония у взрослых», «Сепсис в XXI веке» и других. По оценке газеты «Коммерсантъ», Денис Проценко является «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России».Фото: pixabay.com