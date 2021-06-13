Концерт ко Дню России в Улан-Удэ прошел в онлайн-формате

Мероприятие состоялось без зрителей в концертном зале театра оперы и балета



12 июня традиционный праздничный концерт, посвященный Дню России, в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г Ц. Цыдынжапова прошел в формате онлайн, без зрителей в концертном зале, сообщили в правительстве Бурятии.



- У нас сегодня концерт в формате-онлайн: общаемся только через телевизионный экран. Не важно как, главное, что мы общаемся. Я бы хотел бы в этот день, День России, поздравить всех с праздником, пожелать всем стойкости, единения, уверенности. Сегодня - непростые времена, но мы со всем справимся. Объединившись, мы можем все. Мы проходили разные трудности: наш народ, наша страна проходила через великие испытания. Так что COVID-19 - это не то, чего нужно бояться. Мы с ним справимся: объединимся и все сделаем. Сегодня - День России. Праздник всей нашей страны. Я хочу пожелать всем вам здоровья, хорошего настроения, дружных отношений со всеми близкими. Наша страна большая, наша страна сильная именно своим единением. У нас в стране много народов: больших и малых. Но именно в этом сила нашей страны! Пусть в этот день, в этот праздник все мы вспомним об этом: что мы - большая страна, мы - единая страна. И в этом наша сила. С праздником вас! Всего самого наилучшего! - выступил Глава Бурятии Алексей Цыденов.



Алексей Цыденов вручил награду "За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим" Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" 13-летнему Лубсану Цыбикову из Хоринского района. Мальчик в прошлом году помог спасись из пожара односельчанке и ее четверым детям.



Концерт посвящен как знаковым лицам истории нашей страны: Александру Невскому, чье 800-летие в этом году празднует Россия, Юрию Гагарину, полету которого в этом году исполнилось 60 лет, и многим другим, кто наполняет историческую память россиян. Так и героям наших дней: врачам, которые борются за жизни больных COVID-19, ученым, которые создали первую в мире вакцину.



На сцене выступили Народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова, Заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, солисты Бурятского театра оперы и балета Евгений Островский и Соёл Батуев, хор в сопровождении симфонического оркестра.



Творческую панораму образов символичных мест России создали Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал", народный ансамбль танца "Багульник", народный ансамбль песни и танца "Раздолье", ансамбль народной музыки и танца "Сибирский сувенир", солисты эстрады Валико Гаспарян, Евгения Рейзвих, муниципальный ансамбль народной музыки и танца "Забава" и народный казачий ансамбль "Черемушки>. В финале песню о России исполнили солисты ансамбля "Акцент" в сопровождении воспитанников школы танца "Квартал Дэнс".



Концерт транслировался на YouTube-канале министерства культуры Бурятии и на республиканских телеканалах Тивиком и АТВ. Запись концерта доступна для просмотра



Фото: скриншот

12 июня традиционный праздничный концерт, посвященный Дню России, в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г Ц. Цыдынжапова прошел в формате онлайн, без зрителей в концертном зале, сообщили в правительстве Бурятии.- У нас сегодня концерт в формате-онлайн: общаемся только через телевизионный экран. Не важно как, главное, что мы общаемся. Я бы хотел бы в этот день, День России, поздравить всех с праздником, пожелать всем стойкости, единения, уверенности. Сегодня - непростые времена, но мы со всем справимся. Объединившись, мы можем все. Мы проходили разные трудности: наш народ, наша страна проходила через великие испытания. Так что COVID-19 - это не то, чего нужно бояться. Мы с ним справимся: объединимся и все сделаем. Сегодня - День России. Праздник всей нашей страны. Я хочу пожелать всем вам здоровья, хорошего настроения, дружных отношений со всеми близкими. Наша страна большая, наша страна сильная именно своим единением. У нас в стране много народов: больших и малых. Но именно в этом сила нашей страны! Пусть в этот день, в этот праздник все мы вспомним об этом: что мы - большая страна, мы - единая страна. И в этом наша сила. С праздником вас! Всего самого наилучшего! - выступил Глава Бурятии Алексей Цыденов.Алексей Цыденов вручил награду "За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим" Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" 13-летнему Лубсану Цыбикову из Хоринского района. Мальчик в прошлом году помог спасись из пожара односельчанке и ее четверым детям.Концерт посвящен как знаковым лицам истории нашей страны: Александру Невскому, чье 800-летие в этом году празднует Россия, Юрию Гагарину, полету которого в этом году исполнилось 60 лет, и многим другим, кто наполняет историческую память россиян. Так и героям наших дней: врачам, которые борются за жизни больных COVID-19, ученым, которые создали первую в мире вакцину.На сцене выступили Народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова, Заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, солисты Бурятского театра оперы и балета Евгений Островский и Соёл Батуев, хор в сопровождении симфонического оркестра.Творческую панораму образов символичных мест России создали Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал", народный ансамбль танца "Багульник", народный ансамбль песни и танца "Раздолье", ансамбль народной музыки и танца "Сибирский сувенир", солисты эстрады Валико Гаспарян, Евгения Рейзвих, муниципальный ансамбль народной музыки и танца "Забава" и народный казачий ансамбль "Черемушки>. В финале песню о России исполнили солисты ансамбля "Акцент" в сопровождении воспитанников школы танца "Квартал Дэнс".Концерт транслировался на YouTube-канале министерства культуры Бурятии и на республиканских телеканалах Тивиком и АТВ. Запись концерта доступна для просмотра по ссылке Фото: скриншот