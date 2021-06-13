В Бурятии за сутки зарегистрировано 173 новых случая коронавируса

12 июня умерло 7 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 173 новых случаев COVID-19. Из них 123 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



54% (21 286) зараженных приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 7215 человек. Амбулаторное лечение проходят 5617 человек.



12 июня умерло 7 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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