В Бурятии за сутки зарегистрировано более 200 больных коронавирусом

Умерли еще 8 больных





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на 8 утра 14 июня в республике зарегистрировано 40 319 (+205) больных COVID-19. Число контактных лиц составляет 8184 человек.

По данным Минздрава Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 38732 (+125) человек.В стационарах получают лечение 2044 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1683. В отделениях реанимации находится 126 пациентов (из них старше 65 лет – 64), на ИВЛ – 81 пациентов (из них старше 65 –48), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 62.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2271 койки: занято – 2044, свободно – 227 койки. Занятость коечного фонда составляет 90,0%.По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 6999 человек.За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 8 человек, общее число смертей достигло 959.Фото: pixabay.com