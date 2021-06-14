В Бурятию прибыл первый в этом году чартер с туристами

Всего до конца сентября в республики прибудут 13 чартерных рейсов





14 июня аэропорт «Байкал» принял чартерный рейс из Москвы с первыми участниками летней чартерной программы 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Летняя чартерная программа на Байкал организована совместно Федеральным агентством по туризму, правительством Бурятии, туроператором TUI Россия и туристическими компаниями республики.- Сегодня, 14 июня, мы начинаем третью полетную программу в Бурятию совместно с нашим партнером компанией TUI Россия. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация, которая сейчас складывается не очень благополучная, завершится. Я хочу отметить, что все наши гиды, водители, средства размещения, весь персонал, который встречает, обслуживает туристов, сделали прививки от коронавируса, я сама тоже привилась. Но все равно мы будем соблюдать все максимальные меры предосторожности – масочный режим, социальная дистанция в общественных местах, термометрия. Поэтому, думаю, что у нас все рейсы пройдут по плану, - отметила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.Участники чартерной программы выбрали Бурятию для своего отдыха по разным причинам – предложили путевку в турагентстве, заинтересовала доступная цена, кто-то уже был на зимней чартерной программе и решил вернуться. Павел, один из туристов, прибывших сегодня в Улан-Удэ, побывать на Байкале мечтал всю жизнь.- Я сам из Ашкелона (Израиль), недавно прилетел в Россию. Хотелось бы поездить по значимым местам, всю жизнь мечтал посетить Байкал. Жду от поездки хороших впечатлений, хочу познакомиться с местным этносом, посмотреть природу, - рассказывает Павел.Татьяна Мокиенко из Санкт-Петербурга посетила уже много городов и стран, но до Бурятии раньше не добиралась.- Я в детстве объездила весь наш Дальний восток и север, включая Колыму, была в Якутии, Ханты-Мансийске, Магадане, но я никогда не добиралась до Бурятии. Мне очень приятно. Я хочу еще взять внуков, детей привезти с коньками на зимний Байкал. Они фигуристки, так что можем здесь на льду покататься, - поделилась Татьяна Юрьевна.В сезоне 2021 года с 13 июня по 23 сентября в Бурятию прилетают 13 чартерных рейсов из Москвы от туроператора TUI Россия. Будет обслужено более 2000 туристов, планируется 1 рейс в 9 дней. Чартерная программа – это гарантированный поток туристов в республику, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации очень важно для туристической отрасли Бурятии.- Министерство туризма Бурятии и TUI Россия во время пандемии год назад поставили нам эту чартерную программу буквально за месяц, мы побили все рекорды. В прошлом году Бурятия единственная отлетала всю полетную программу. Все рейсы, которые были запланированы, были загружены практически на сто процентов. Именно это, наверное, помогло местным туроператорам в прошлом году выжить – были средства на зарплату сотрудникам, аренду офисов, - отмечает менеджер по въездному туризму туроператора «Абсолют Тур» Алтана Оболова.Напомним, сегодня стартовала уже третья чартерная программа на Байкал. В 2020 году летний сезон был открыт запуском чартерной программы TUI Россия в Бурятию. Полетная программа стартовала 4 июля и продлилась до 23 сентября. Было выполнено 10 чартерных рейсов с полной загрузкой, перевезено 1528 человек. В зимний период 2021 года в Бурятию на чартерных рейсах прилетело 1749 человек.Фото: пресс-служба правительства Бурятии