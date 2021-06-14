В Бурятии на борьбу с коронавирусом выделят еще 300 миллионов рублей

Необходимо закупить 76 аппаратов ИВЛ, лекарства и кислород





В Бурятии республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции разрабатывает новые решения по организации медицинской помощи в условиях высокого роста заболеваемости. На все мероприятия необходимо почти 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Дополнительно из республиканского бюджета будет направлено свыше 200 млн рублей на приобретения 76 новых аппаратов ИВЛ, реанимационных мониторов и реанимационных кроватей и кислородных концентраторов.Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в медицинских организациях, которые перепрофилированы для лечения больных с коронавирусной инфекцией, растет потребность в кислороде. Это связано с тем, что у большинства пациентов стационаров - тяжелая форма заболевания, с пневмонией. Всего в республике на сегодня госпитализировано 2044 человека, из них 1683 - с внебольничной пневмонией (82%). Необходимы новые реанимационные койки. Дополнительная потребность в аппаратах ИВЛ составляет 76 единиц. Ориентировочная стоимость всего требуемого оборудования и аппаратов - 215 млн рублей.Для монтажа кислородопровода в Иволгинскую ЦРБ необходимо 4,3 млн рублей. Там планируется создать 52 койки с кислородным снабжением. Более 13 млн рублей будет направлено для создания 104 кислородных точек в стационаре в поселке Светлом и 88 кислородных коек в отделении Госпиталя ветеранов войн на Пирогова. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.Более 56 млн будет направлено на создание необходимого лекарственного запаса. Глава Бурятии поручил Министерству промышленности, торговли и инвестиций обеспечить постоянный мониторинг и своевременное пополнение запаса лекарственных препаратов, в том числе в частной аптечной сети.Для закупки расходных материалов для проведения лабораторных исследований на COVID-19 республиканский оперштаб направил свыше 7 млн рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии