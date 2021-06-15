Более половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19

Однако 42 процента не хотят прививаться из-за недоверия к вакцине и опасений побочных эффектов



Более половины россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно — 22%, безразличны к этой теме 15%, сообщает результаты своего опроса



За прошедшие с января несколько месяцев распространенность положительного отношения к вакцинации увеличилась на 5 п.п. (55% в январе с.г.), а отрицательного — снизилась на 8 п.п. (30% в январе с.г.).



Уже сделали прививку от коронавируса 17% опрошенных (за последние два месяца число респондентов, сделавших прививку, выросло на 6 п.п., в апреле таких было 11%), 38% хотели бы ее сделать, а 42% не намерены прививаться.



Среди тех, кто хотел бы сделать прививку от коронавируса, 13% боятся заболеть и заразить других, 5% хотели бы обезопасить себя и близких, 4% всегда делают прививки, 4% привились бы для профилактики, а 3% готовы сделать прививку под впечатлением от данных о высокой смертности от коронавируса.



Граждане, которые не стали бы делать прививку, аргументировали свою позицию тем, что вакцина недостаточно исследована (8%), они боятся побочных действий (8%), не доверяют вакцине (5%), не видят в прививке необходимости (4%) либо не могут вакцинироваться по медицинским показаниям (4%).



Половина россиян (53%) считают, что имеющейся информации о проведении вакцинации достаточно, 11% полагают, что ее скорее недостаточно. Не слышали о том, как проводится вакцинация, 14% опрошенных.



Почти две трети россиян (61%) убеждены, что смогут сделать прививку от коронавируса, если у них появится такое желание, 13% полагают, что не смогут этого сделать. Не хотят прививаться 6% опрошенных.



Фото: pixabay.com Более половины россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно — 22%, безразличны к этой теме 15%, сообщает результаты своего опроса ВЦИОМ За прошедшие с января несколько месяцев распространенность положительного отношения к вакцинации увеличилась на 5 п.п. (55% в январе с.г.), а отрицательного — снизилась на 8 п.п. (30% в январе с.г.).Уже сделали прививку от коронавируса 17% опрошенных (за последние два месяца число респондентов, сделавших прививку, выросло на 6 п.п., в апреле таких было 11%), 38% хотели бы ее сделать, а 42% не намерены прививаться.Среди тех, кто хотел бы сделать прививку от коронавируса, 13% боятся заболеть и заразить других, 5% хотели бы обезопасить себя и близких, 4% всегда делают прививки, 4% привились бы для профилактики, а 3% готовы сделать прививку под впечатлением от данных о высокой смертности от коронавируса.Граждане, которые не стали бы делать прививку, аргументировали свою позицию тем, что вакцина недостаточно исследована (8%), они боятся побочных действий (8%), не доверяют вакцине (5%), не видят в прививке необходимости (4%) либо не могут вакцинироваться по медицинским показаниям (4%).Половина россиян (53%) считают, что имеющейся информации о проведении вакцинации достаточно, 11% полагают, что ее скорее недостаточно. Не слышали о том, как проводится вакцинация, 14% опрошенных.Почти две трети россиян (61%) убеждены, что смогут сделать прививку от коронавируса, если у них появится такое желание, 13% полагают, что не смогут этого сделать. Не хотят прививаться 6% опрошенных.Фото: pixabay.com