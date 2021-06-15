В Бурятии продолжается рост числа больных COVID-19

Одновременно растет и число выздоровевших от коронавируса, которое превысило 39 тысяч человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 40 531. Это на 212 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (21 434) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 964 человека, за минувшие сутки умерли шесть человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 147 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



В стационарах получают лечение 2 156 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1732. В отделениях реанимации находится 126 пациентов (из них старше 65 лет – 71), на ИВЛ – 83 пациентов (из них старше 65 –36), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 63.



Амбулаторное лечение проходят 7 466 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 39 011 (+279) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 2 358 коек: занято – 2156, свободно – 202 койки. Занятость коечного фонда составляет 91,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 179 человек, с нарастающим итогом – 1 047 306 человек.



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