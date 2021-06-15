Дороги Бурятии всегда покрываются матом

Почти 90 процентов водителей республики ругаются за рулем



Если в Бурятии и есть вежливые люди, то это явно не автомобилисты, так как 87% из них ругаются за рулем и лишь 13% всегда сохраняют спокойствие на дороге , сообщает автомобильный



Большинство автолюбителей республики (67%) ругаются на других водителей. В числе основных раздражающих факторов автолюбители отметили поведение на дороге водителей автобусов. Этот вариант выбрала треть опрошенных.



Довольно часто (40% случаев) водители Бурятии ругаются на пешеходов, еще 16% опрошенных отметили, что посылает проклятья дорожным службам.



Недовольны поведением водителей такси — 14%. На мотоциклистов ругаются 14% водителей, а 8% — на велосипедистов. Злятся на водителей грузовиков 9% опрошенных. Довольно редко автолюбители ругаются на сотрудников ГИБДД — в 12% случаях.



В среднем по стране 89% ругаются за рулем, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.



Всероссийский опрос проводился с 21 по 31 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 135 человек.



Фото: pixabay.com Если в Бурятии и есть вежливые люди, то это явно не автомобилисты, так как 87% из них ругаются за рулем и лишь 13% всегда сохраняют спокойствие на дороге , сообщает автомобильный сайт Дром , который провел опрос среди российских водителей.Большинство автолюбителей республики (67%) ругаются на других водителей. В числе основных раздражающих факторов автолюбители отметили поведение на дороге водителей автобусов. Этот вариант выбрала треть опрошенных.Довольно часто (40% случаев) водители Бурятии ругаются на пешеходов, еще 16% опрошенных отметили, что посылает проклятья дорожным службам.Недовольны поведением водителей такси — 14%. На мотоциклистов ругаются 14% водителей, а 8% — на велосипедистов. Злятся на водителей грузовиков 9% опрошенных. Довольно редко автолюбители ругаются на сотрудников ГИБДД — в 12% случаях.В среднем по стране 89% ругаются за рулем, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.Всероссийский опрос проводился с 21 по 31 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 135 человек.Фото: pixabay.com