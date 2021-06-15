В Улан-Удэ объявлен режим повышенной готовности к паводку

Мэрия объявила об этом в связи повышением уровня рек Селенга и Уда



Неблагоприятная гидрологическая обстановка наблюдается на реках Селенга и Уда. В связи с этим 11 июня введен режим «повышенная готовность» на территории Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Руководителям администраций Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов Улан-Удэ поручено предоставить информацию о населении, проживающим в зонах возможного подтопления с указанием адреса и фактическим количеством людей. Также будет организовано дежурство ответственных лиц в каждой администрации района.



Управление по ЧС Улан-Удэ обеспечивает выполнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведется ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда. Параллельно идет оповещение населения о возможном подтоплении частных домов, готовятся пункты временного размещения населения на случай эвакуации.



Спецтехника Комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления на реках Селенга и Уда в Улан-Удэ, обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.



Фото: ulan-ude-info.ru

