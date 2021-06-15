Жители Улан-Удэ игнорируют маски

Мобильные группы фиксируют в городе массу нарушений антиковидных мер





В Улан-Удэ 14 мобильных групп ведут проверку соблюдения антиковидных ограничений. Среди основных нарушений, выявленных в ходе рейдов, - обслуживание клиентов без масок, несоблюдение режима дезинфекции в общественных местах, отсутствие журналов термометрии для сотрудников, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в ходе рейдов 11 июня составлены протоколы в отношении должностных лиц бара «Бухен Хаус», магазинов «Табак», «Продукты» на ул. Добролюбова, ТЦ «Уют», «Находка» на ул. Терешковой, «Лига–спорт» и других. Самое распространенное нарушение на всех объектах торговли – отсутствие масок.- Все знают, что ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас сложная. Однако и продавцы, и покупатели продолжают игнорировать такие простые вещи, как маски. Понятно, что сейчас лето, бывают жаркие дни, но думать о безопасности окружающих, о себе самом, о своих близких необходимо, - заявил начальник Управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнёв.В связи с осложнениями эпидемиологической обстановки рейды мобильных бригад усилены. Ежедневно выходят с проверками 14 мобильных групп: по четыре в каждом районе города, из них три дневные и одна вечерняя, которая проверяет развлекательные и другие заведения, одна группа - по проверке общественного транспорта и одна группа - по проверке объектов торговли.Фото: мэрия Улан-Удэ