В Бурятии дольщики купили квартиры на 1,8 млрд рублей через счета эскроу

Новым способом участия в долевом жилищном строительстве в республике воспользовались более 800 семей



В Бурятии участники долевого строительства по состоянию на 1 апреля 2021 года разместили более 1,5 млрд рублей на счетах эскроу, а часть денег уже перечислена застройщикам, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



По сравнению с началом года объем средств на эскроу-счетах вырос на 62%. Всего новым способом участия в долевом жилищном строительстве в республике воспользовались более 800 семей. Некоторые покупатели уже получили ключи от своих квартир.



«На сегодняшний день более ста квартир, купленных через механизм эскроу, застройщики сдали в эксплуатацию. И банки зачислили им деньги покупателей — около 290 млн рублей. Доступ к деньгам других дольщиков компании получат по мере готовности остальных многоквартирных домов», - рассказала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



Напомним, с 1 июля 2019 года строителям запрещено получать деньги дольщиков напрямую. Пока строится дом, средства хранятся на специальном эскроу-счете в банке. Вложения на эскроу до 10 млн рублей застрахованы государственной системой страхования вкладов. А компания строит жилье на собственные или кредитные средства. Исключением стали дома, которые на дату вступления в силу закона были возведены более чем на 30%, а 10% квартир уже были проданы.



Фото: «Номер один»

