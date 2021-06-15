В Бурятии нашли тело пропавшей весной 82-летней бабушки

Оно обнаружено накануне в Селенге без признаков насильственной смерти



В Бурятии завершен розыск 82-летней Анастасии Карбаиновой, которая вечером 9 марта ушла из социального учреждения Улан-Удэ, и до настоящего времени ее местонахождение не было известно.



Ее тело, предварительно, без признаков насильственной смерти, обнаружено днем 14 июня в реке Селенга в Советском районе. Информация в полицию поступила около 16:20, сообщили в МВД по Бурятии.







Фото: pixabay.com В Бурятии завершен розыск 82-летней Анастасии Карбаиновой, которая вечером 9 марта ушла из социального учреждения Улан-Удэ, и до настоящего времени ее местонахождение не было известно.Ее тело, предварительно, без признаков насильственной смерти, обнаружено днем 14 июня в реке Селенга в Советском районе. Информация в полицию поступила около 16:20, сообщили в МВД по Бурятии. Напомним , в поисках участвовали волонтеры отряда «Лиза Алерт», которые получали свидетельства от горожан, встречавших Надежду Карбаинову в одном из микрорайонов города. Однако эти свидетельства не помогли быстро отыскать бабушку, которая ранней весной ушла из социального учреждения в халате и тапочках.Фото: pixabay.com