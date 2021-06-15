Бурятия и Забайкалье начнут обмен туристами в конце июня

Туроператоры республики побывали в Забайкалье одновременно с телеведущей «1 канала» Екатериной Андреевой
Обмен туристами между Забайкальем и Бурятией начнется в ближайшее время. Первый тур из Читы в Улан-Удэ намечен на конец июня. Забайкальцы посетят туристические базы Байкала, известный на всю страну визит-центр республики, а также Байкальский заповедник, сообщает «Забайкальский рабочий».
В канун этого, делегация Бурятии в рамках обменных межрегиональных туров посетила Забайкальский край. Представители трех туроператоров и сотрудники туристско-информационного центра «Байкал» побывали в нескольких районах региона.
«К нам с бизнес-миссией приехали туроператоры «Байгал Трэвэл», «Сибирь Тур», «Наран Тур» и сотрудники туристского информационного центра «Байкал». За три дня гости посетили национальный парк Алханай, Цугольский Дацан и пещеры Хээтэй. Мы показали им гостиницы нашего региона. Вся эта работа нужна для формирования обменных, межрегиональных маршрутов в рамках нашего сотрудничества с Бурятией. Гостям очень понравилось у нас, высоко оценили уровень подготовки экскурсоводов и новизну маршрутов», - рассказала начальник отдела туризма минэкономразвития Забайкалья Татьяна Воронина.
К слову, практически одновременно в Читу прибыла московская делегация из 10 человек. В составе группы известная телеведущая «1 канала» Екатерина Андреева.
«Гости прибыли к нам, чтобы поддержать проект региональных ООПТ. Мы запланировали строительство визит-центра в районе Кадалинских скал — это будет не просто место, где можно посмотреть уникальную природную территорию, но и пункт постоянного размещения сотрудника фонда. Кроме того, Екатерина Андреева и остальные члены группы решили просто посмотреть Забайкалье, как туристы», - рассказала Анна Барма, координатор проекта по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.
Строительство визит-центра, по ее словам, запланировано на вторую половину этого года. Московские гости пробудут в крае 10 дней.
Фото: Первый канал/скриншот
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