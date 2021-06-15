В кафе и ресторанах Улан-Удэ в разгар пандемии продолжаются массовые гулянки

Угроза штрафов не останавливает нарушителей





В Бурятии на заседании Республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции подвели итоги рейдов в минувшие выходные.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, несмотря на требования неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер организации общепита проводили массовые увеселительные мероприятия и нарушали режим работы. Напомним, в республике режим работы общепита ограничен до 23:00.Нарушения режима работы выявлены в ресторане «Мохито» на ул. Балтахинова. В этом заведении требования эпидемиологической службы нарушаются неоднократно. Также в ночное время продолжали работу кафе HYPE на проспекте 50-летия Октября, кафе «Влад» по ул. Пищевой, кафе «БирХаус» по ул. Тулаева, кафе «Сам зашел» по ул. Толстого и бар «69» по ул. Ключевская.Проведение массовых мероприятий зафиксировано в баре «Родной» по проспекту Строителей и кафе «Султан» по ул. Бабушкина.Несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции выявлено в кафе «Этно», «Есть охота», «Сугтаа», «Сушист», «Влад», «Султан», в буузной «Шэнэхэн», в закусочной ИП Цырендашиев. В отношении нарушителей составлены протоколы. Всего же за сутки составлено 116 протоколов в отношении физических и юридических лиц.Фото: pixabay.com