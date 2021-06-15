Жители Бурятии выходили котят манула

Сельчане обнаружили трех слепых котят без мамы в Мухоршибирском районе (видео)



Жители Мухоршибирского района нашли трех слепых диких котят в лесу. Предположительно это детеныши манула. Малышей обнаружили на окраине Нового Загана. Как сообщают в районной группе «Мухоршибирь-инфо 24/7», котят нашли на территории старого дома.



«Нашли их пару недель назад, слепыми, без мамы. Забрали себе, иначе погибли бы. Один совсем слабый был, выходили. Выкармливали молоком, сейчас кормим детской смесью», - рассказала местная жительница.







Как рассказали временные хозяева, котята на вид похожи на манула, крупные.



- Пушистая шерсть, короткий хвостик, круглый зрачок, уши посажены низко и будто обрезаны, мордочка плоская, - описали жители.



Сельчане просят помочь определить котят на постоянное место жительства.



- Помогите их определить куда-нибудь. У себя, конечно же, держать не можем. И боимся, что если сами отвезем в зоопарк или ещё куда-то, их могут просто продать на черном рынке. Мы связались с инспектором Бурприроднадзора Денисом Крыловым передали фото, видео, информацию о том, где находятся котята, - рассказали сельчане.



Как добавили в группе, инспектор обещал забрать животных в ближайшие дни.



фото: Мухоршибирь-инфо 24/7