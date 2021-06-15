Путин разрешил включать земли лесного фонда в состав посёлков на Байкале

Документ опубликован 11 июня

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий переводить земли лесного фонда в состав населённых пунктов в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Документ опубликован 11 июня на официальном интернет-портале правовой информации.



Речь идёт о вахтовых или других временных посёлках, которые были образованы до 1 января 2007 года для заготовки древесины. При этом они должны располагаться вне границ особо охраняемых природных территорий.



Как сообщает ТАСС, ранее законом «Об охране озера Байкал» был установлен прямой запрет на перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий. Исключение составлял лишь их перевод в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий.



«По информации, представленной субъектами РФ, на территории Республики Бурятия расположено десять лесных посёлков в границах центральной экологической зоны Байкальской территории, на территории Иркутской области — один такой посёлок», — уточняет ТАСС.