В Монголии начали вакцинировать подростков 16-17 лет

Изучается вопрос об иммунизации детей в возрасте 12-15 лет







В Монголии в связи с высоким риском заражения детей COVID-19 минздрав разрешил привить детей в возрасте 16-17 лет вакциной Pfizer-BioNTech, сообщает



Начальник отдела минздрава по координации и реализации политики в области общественного здравоохранения Л.Энхсайхан пояснила, что в последнее время растет число детей, заболевших коронавирусом. По её словам, 22,8 процента всех подтвержденных случаев коронавируса, занимают дети 0-18 лет. Только за за последние сутки (по состоянию на 14 июня) заболели 316 детей.



В Улан-Баторе инфицировались 88 процентов от общего количества заболевших детей, оставшаяся часть зарегистрирована в регионах. Кроме того, 24 ребенка получили инфекцию за рубежом (завозные случаи).



«Также минздраву продолжают поступать запросы и предложения о вакцинации детей других возрастов, поэтому мы изучаем возможность начать вакцинацию детей с 12 по 15 лет. Если это подтвердится, то планируется охватить вакциной Pfizer-BioNTech детей этой возрастной группы», - рассказала Л.Энхсайхан.



Между тем, в Монголии уже охвачены вакцинацией более 3,5 миллиона человек (почти 1,9 млн – первая инъекция, более 1,6 млн – вторая). Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 80 733, выздоровели 57 822 человека, умерли 380 человек. В стационарах находятся 9 346 человек.







Фото: pixabay.com В Монголии в связи с высоким риском заражения детей COVID-19 минздрав разрешил привить детей в возрасте 16-17 лет вакциной Pfizer-BioNTech, сообщает МОНЦАМЭ . «В связи с многочисленными запросами изучается вопрос иммунизации детей в возрасте 12-15 лет», - уточнили в ведомстве.Начальник отдела минздрава по координации и реализации политики в области общественного здравоохранения Л.Энхсайхан пояснила, что в последнее время растет число детей, заболевших коронавирусом. По её словам, 22,8 процента всех подтвержденных случаев коронавируса, занимают дети 0-18 лет. Только за за последние сутки (по состоянию на 14 июня) заболели 316 детей.В Улан-Баторе инфицировались 88 процентов от общего количества заболевших детей, оставшаяся часть зарегистрирована в регионах. Кроме того, 24 ребенка получили инфекцию за рубежом (завозные случаи).«Также минздраву продолжают поступать запросы и предложения о вакцинации детей других возрастов, поэтому мы изучаем возможность начать вакцинацию детей с 12 по 15 лет. Если это подтвердится, то планируется охватить вакциной Pfizer-BioNTech детей этой возрастной группы», - рассказала Л.Энхсайхан.Между тем, в Монголии уже охвачены вакцинацией более 3,5 миллиона человек (почти 1,9 млн – первая инъекция, более 1,6 млн – вторая). Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 80 733, выздоровели 57 822 человека, умерли 380 человек. В стационарах находятся 9 346 человек. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии в Бурятии в связи с ростом заболеваемости среди молодежи и детей в торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. В республике зарегистрированы случаи заражения коронавирусом в трех стационарных загородных детских лагерях. Прием детей в детские лагеря приостановлен до установления стабильного тепла на улице.Фото: pixabay.com