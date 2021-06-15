Туристические чартеры не ухудшат ситуацию с COVID-19 в Бурятии

Чартерная программа в республике проходит с учетом всех антиковидных мер







Туристы, приехавшие в Бурятию по чартерной программе, путешествуют организованными группами в количестве от 6 до 20 человек с соблюдением всех профилактических антиковидных мер – термометрия, масочный режим, социальная дистанция в общественных местах, наличие дезинфицирующих растворов в автобусах и в других местах нахождения туристов.



Как сообщило минтуризма республики, гости посещают места по определенной программе, в которых строго соблюдаются все меры защиты. Питание для них организовано в отеле и в ресторанах города также с учетом всех противоэпидемиологических мер – небольшими группами, рассадка не более четырех человек за столом, социальное дистанцирование.



«Кроме того, многие гиды, водители, средства размещения, весь персонал, который встречает, обслуживает туристов, сделали прививки от коронавируса, Мы соблюдаем максимальные меры предосторожности», - отметили в ведомстве.



Туроператоры и гостиницы Бурятии также рассказали о том, как соблюдаются профилактические меры при работе с чартерными туристами.



Туроператор «Абсолют тур», Алтана Оболова, менеджер по въездному туризму: «Сейчас, чтобы путешествовать по России, никаких специальных требований соблюдать не нужно. Тесты ПЦР требуются только при заселении в санаторий. При посадке в автобус, при заселении в отель, при смене локаций, при заходе в кафе на обед, мы обязательно замеряем температуру, соблюдаем масочный режим, социальную дистанцию и другие необходимые меры. Группы туристов у нас небольшие, поэтому рассадка в автобусах не более 50 %».



Маргарита Яковлева, руководитель проектов ООО «Метрополь -экспресс»: «Во-первых, по прибытию в город мы измеряем температуру всех прибывших туристов. Это происходит ежедневно - при посадке в автобус, при заселении в отель, при посещении кафе. Соблюдаем масочный режим во всех местах посещения. В автобусах для туристов везде лежат дезинфицирующие растворы для обработки рук. В отелях, ресторанах, где проживают наши гости, работают рециркуляторы. В ресторанах, кафе города наши туристы приходят не все одновременно, а с разделением по группам, соблюдается социальное дистанцирование, рассадка за столом не более 4 человек. Наши сотрудники регулярно проходят тесты, активно пропагандируем вакцинацию, у многих есть антитела.



Мы имели уже опыт приема чартерных групп летом 2019 года и зимой 2020 года. Не было ни одного случая, чтобы прибывшие туристы повлияли на эпидемиологическую ситуацию, не было какого-либо заражения или всплеска болезни. Многие туристы уже приезжают со справками отрицательного анализа ПЦР и показывают нам».



Найдан Ринчинов, заместитель управляющего ТК «Парк Сагаан Морин»: «При заселении в наши отели - отель «Сагаан Морин» в городе Улан-Удэ комплекс «Сагаан Морин» на Байкале - мы делаем входной фильтр для всех туристов: замеряем температуру, спрашиваем, как самочувствие. Если есть какие-то недомогания, высокая температура и т..п, то размещаем гостей в специальных номерах с отдельным входом и вентиляцией. Мы заселяем их туда и предупреждаем территориальный Роспотребнадзор, они его забирают этого человека и изолируют его. Все контактных лиц садим на карантин.



Все сотрудники наших отелей привиты, также постоянно сдают ПЦР. В каждом корпусе есть дезинфицирующие средства. Обрабатываем раз в день, все общественные места в отеле - холлы, лестницы, кафе, уличные площадки. Гости, которые прилетают к нам из Москвы, проходят тоже входной фильтр. На всей территории наши сотрудники входят в масках, просим гостей постоянно одевать маски и перчатки. В наличии для гостей есть маски и перчатки.



В кафе – рассадка по четыре человека. Стараемся, чтобы потоки гостей обедали в разное время, туристы чартеров и других гостей. Постоянно обрабатываем все поверхности, везде стоят рециркуляторы, дезинфицирующие средства. Работаем не первый год с чартерами, ни одного случая заболевших среди чартерных туристов не было».







Фото: egov-buryatia.ru Туристы, приехавшие в Бурятию по чартерной программе, путешествуют организованными группами в количестве от 6 до 20 человек с соблюдением всех профилактических антиковидных мер – термометрия, масочный режим, социальная дистанция в общественных местах, наличие дезинфицирующих растворов в автобусах и в других местах нахождения туристов.Как сообщило минтуризма республики, гости посещают места по определенной программе, в которых строго соблюдаются все меры защиты. Питание для них организовано в отеле и в ресторанах города также с учетом всех противоэпидемиологических мер – небольшими группами, рассадка не более четырех человек за столом, социальное дистанцирование.«Кроме того, многие гиды, водители, средства размещения, весь персонал, который встречает, обслуживает туристов, сделали прививки от коронавируса, Мы соблюдаем максимальные меры предосторожности», - отметили в ведомстве.Туроператоры и гостиницы Бурятии также рассказали о том, как соблюдаются профилактические меры при работе с чартерными туристами.Туроператор «Абсолют тур», Алтана Оболова, менеджер по въездному туризму: «Сейчас, чтобы путешествовать по России, никаких специальных требований соблюдать не нужно. Тесты ПЦР требуются только при заселении в санаторий. При посадке в автобус, при заселении в отель, при смене локаций, при заходе в кафе на обед, мы обязательно замеряем температуру, соблюдаем масочный режим, социальную дистанцию и другие необходимые меры. Группы туристов у нас небольшие, поэтому рассадка в автобусах не более 50 %».Маргарита Яковлева, руководитель проектов ООО «Метрополь -экспресс»: «Во-первых, по прибытию в город мы измеряем температуру всех прибывших туристов. Это происходит ежедневно - при посадке в автобус, при заселении в отель, при посещении кафе. Соблюдаем масочный режим во всех местах посещения. В автобусах для туристов везде лежат дезинфицирующие растворы для обработки рук. В отелях, ресторанах, где проживают наши гости, работают рециркуляторы. В ресторанах, кафе города наши туристы приходят не все одновременно, а с разделением по группам, соблюдается социальное дистанцирование, рассадка за столом не более 4 человек. Наши сотрудники регулярно проходят тесты, активно пропагандируем вакцинацию, у многих есть антитела.Мы имели уже опыт приема чартерных групп летом 2019 года и зимой 2020 года. Не было ни одного случая, чтобы прибывшие туристы повлияли на эпидемиологическую ситуацию, не было какого-либо заражения или всплеска болезни. Многие туристы уже приезжают со справками отрицательного анализа ПЦР и показывают нам».Найдан Ринчинов, заместитель управляющего ТК «Парк Сагаан Морин»: «При заселении в наши отели - отель «Сагаан Морин» в городе Улан-Удэ комплекс «Сагаан Морин» на Байкале - мы делаем входной фильтр для всех туристов: замеряем температуру, спрашиваем, как самочувствие. Если есть какие-то недомогания, высокая температура и т..п, то размещаем гостей в специальных номерах с отдельным входом и вентиляцией. Мы заселяем их туда и предупреждаем территориальный Роспотребнадзор, они его забирают этого человека и изолируют его. Все контактных лиц садим на карантин.Все сотрудники наших отелей привиты, также постоянно сдают ПЦР. В каждом корпусе есть дезинфицирующие средства. Обрабатываем раз в день, все общественные места в отеле - холлы, лестницы, кафе, уличные площадки. Гости, которые прилетают к нам из Москвы, проходят тоже входной фильтр. На всей территории наши сотрудники входят в масках, просим гостей постоянно одевать маски и перчатки. В наличии для гостей есть маски и перчатки.В кафе – рассадка по четыре человека. Стараемся, чтобы потоки гостей обедали в разное время, туристы чартеров и других гостей. Постоянно обрабатываем все поверхности, везде стоят рециркуляторы, дезинфицирующие средства. Работаем не первый год с чартерами, ни одного случая заболевших среди чартерных туристов не было». Напомним , 14 июня в Бурятию прилетел первый рейс третьей чартерной программы, организованной совместно Федеральным агентством по туризму, правительством Бурятии, туроператором TUI Россия и туристическими компаниями республики.Фото: egov-buryatia.ru