15.06.2021
Бурятия за выходные вышла на четвертое место в России в ковидном рейтинге

Бурятия за выходные вышла на четвертое место в России в ковидном рейтинге

В лидерах Москва, Московская область и Санкт-Петербург

За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.

На первом месте столица страны - в Москве зарегистрировано 6590 случаев, в Московской области - 1043 случаев. На третьем месте Санкт-Петербурге - 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор России. 

Бурятия выбилась в лидеры среди остальных регионов. В республике зафиксировано 190 случаев (на 14 июня). Из-за всплеска в регионе введены дополнительные ограничения.

  • 1 Москва 6590
  • 2 Московская область 1043
  • 3 Санкт-Петербург 865
  • 4 Республика Бурятия 190
  • 5 Нижегородская область 188
  • 6 Воронежская область 170
  • 7 Ростовская область 156
  • 8 Свердловская область 138
  • 9 Республика Крым 132
  • 10 Красноярский край 115
  • 11 Иркутская область 113
  • 12 Кировская область 111
  • 13 Саратовская область 108
  • 14 Пермский край 107
  • 15 Ленинградская область 105
  • 16 Краснодарский край 105
  • 17 Брянская область 99
  • 18 Смоленская область 94
  • 19 Республика Саха (Якутия) 94
  • 20 Ульяновская область 92
 


























За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.


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