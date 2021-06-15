Бурятия за выходные вышла на четвертое место в России в ковидном рейтинге

В лидерах Москва, Московская область и Санкт-Петербург
За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.
На первом месте столица страны - в Москве зарегистрировано 6590 случаев, в Московской области - 1043 случаев. На третьем месте Санкт-Петербурге - 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор России.
Бурятия выбилась в лидеры среди остальных регионов. В республике зафиксировано 190 случаев (на 14 июня). Из-за всплеска в регионе введены дополнительные ограничения.
За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.
На первом месте столица страны - в Москве зарегистрировано 6590 случаев, в Московской области - 1043 случаев. На третьем месте Санкт-Петербурге - 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор России.
Бурятия выбилась в лидеры среди остальных регионов. В республике зафиксировано 190 случаев (на 14 июня). Из-за всплеска в регионе введены дополнительные ограничения.
- 1 Москва 6590
- 2 Московская область 1043
- 3 Санкт-Петербург 865
- 4 Республика Бурятия 190
- 5 Нижегородская область 188
- 6 Воронежская область 170
- 7 Ростовская область 156
- 8 Свердловская область 138
- 9 Республика Крым 132
- 10 Красноярский край 115
- 11 Иркутская область 113
- 12 Кировская область 111
- 13 Саратовская область 108
- 14 Пермский край 107
- 15 Ленинградская область 105
- 16 Краснодарский край 105
- 17 Брянская область 99
- 18 Смоленская область 94
- 19 Республика Саха (Якутия) 94
- 20 Ульяновская область 92
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