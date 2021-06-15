Бурятия за выходные вышла на четвертое место в России в ковидном рейтинге

В лидерах Москва, Московская область и Санкт-Петербург

1 Москва 6590

2 Московская область 1043

3 Санкт-Петербург 865

4 Республика Бурятия 190

5 Нижегородская область 188

6 Воронежская область 170

7 Ростовская область 156

8 Свердловская область 138

9 Республика Крым 132

10 Красноярский край 115

11 Иркутская область 113

12 Кировская область 111

13 Саратовская область 108

14 Пермский край 107

15 Ленинградская область 105

16 Краснодарский край 105

17 Брянская область 99

18 Смоленская область 94

19 Республика Саха (Якутия) 94

20 Ульяновская область 92



































За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.



За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.На первом месте столица страны - в Москве зарегистрировано 6590 случаев, в Московской области - 1043 случаев. На третьем месте Санкт-Петербурге - 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор России.Бурятия выбилась в лидеры среди остальных регионов. В республике зафиксировано 190 случаев (на 14 июня). Из-за всплеска в регионе введены дополнительные ограничения.