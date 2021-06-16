Мат без шаха

Система правосудия России то и дело заставляет культурных и не очень людей выражаться нецензурно

Иногда это оправданно, иногда нет. А иногда находящиеся на скамье подсудимых товарищи попросту не умеют общаться по-другому.

В январе 2021 в производстве мирового суда Прибайкальского района находилось уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого им в качестве оружия. При оглашении приговора осужденный, недовольный назначенным наказанием, высказался в адрес судьи нецензурной бранью, сообщили в прокуратуре Бурятии.Несдержанного мужчину по совокупности преступлений приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Какой срок он получил бы, если бы вместо матюков процитировал Чацкого из знаменитого произведения «Горе от ума», мы теперь не узнаем.По большому счету в суде нужно бы официально разрешить материться. Тогда и заседания будут проходить веселее, и подсудимым проще давать показания. Правда, не исключено, что в некоторых случаях судьям потребуются переводчики с матерного. Ибо разнообразие нецензурной лексики у народа велико настолько, что некоторые умельцы могут легко обойтись и без цензурных слов.