Примеру Бурятии последовал еще один регион

Мурманская область ужесточила ограничения из-за коронавируса





Мурманская область ужесточила ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании, передает РИА Новости .



С пятницы в регионе запрещают работу заведений общепита, клубов и баров с 23:00 до 06:00. Треть сотрудников бюджетных организаций переведут на удаленку со следующего понедельника, 21 июня.

Еще одна мера вводится для общественного транспорта — загрузка не должна превышать две трети. Кроме того, губернатор поручил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей.

В течение последних нескольких дней в Мурманской области наблюдается рост новых заражений коронавирусом, ежедневно выявляется около 70 случаев. Общее число случаев составляет 52 110.

Ранее стало, что ограничения также ввели власти Бурятии.