В Москву купейным за полцены

Билеты на верхние места в купе за полцены доступны пассажирам ВСЖД



Пассажиры Восточно-Сибирской железной дороги могут оформить билеты на верхние места купейных вагонов за половину стоимости в рамках акции «Скидка 50% на летний период», сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Специальное предложение, в частности, распространяется на поезда Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК»:



- 57 Иркутск - Тайшет;

- 71/72 Иркутск – Северобайкальск

- 81/82 Улан – Удэ – Москва;

- 87/88 Иркутск – Усть-Илимск;

- 121/122 Иркутск – Улан – Удэ;

- 361/362 Иркутск – Наушки;

- 91/92 Северобайкальск – Москва.



Приобрести билеты по выгодной цене можно до 30 июня 2021 года. Совершить поездку - с 1 июля по 31 августа 2021 года. Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест могут быть ограничено.



Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.



Фото: company.rzd.ru

